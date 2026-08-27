Nvidia'nın Geliri Yüzde 106 Arttı - Son Dakika
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Nvidia'nın Geliri Yüzde 106 Arttı

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Nvidia, 2027 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirini yıllık yüzde 106 artırarak 96,2 milyar dolara ulaştı.

NEW ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia, bilançosunda 2027 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 26 Temmuz'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 106 artarak 96,2 milyar dolara ulaştı.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 46,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın geliri bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, söz konusu dönemde toplam gelirin yüzde 16'sını tek bir doğrudan müşterinin oluşturduğunu bildirdi.

Şirketin veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 117 artışla 89 milyar dolara çıktı.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 108 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin karı yüzde 126 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı, geçen mali yılın aynı döneminde 26,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 1,08 dolardan 2,46 dolara çıktı.

Şirketin karı da söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

"Talep giderek hızlanıyor"

Çip üreticisi, söz konusu çeyrekte hisse geri alımları ve nakit temettüler yoluyla hissedarlarına yaklaşık 26 milyar dolarlık ödeme yaptığını bildirdi.

Mali yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla, hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 99 milyar dolarlık bir tutarın kullanılmamış durumda olduğu aktarıldı.

Şirketin hisse başına 0,25 dolar tutarındaki bir sonraki nakit temettü ödemesini, 1 Ekim'de yapacağı kaydedildi.

Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya büründüğüne dikkati çekerek, "Günümüzde işlem gücü, gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sektördeki değişimin hızına işaret eden Huang, geçen yıl bu dönemlerde altyapı inşasının yalnızca tek bir laboratuvar tarafından yürütüldüğünü, bugün gelinen noktada ekosistemin büyük bir hızla genişlediğini vurguladı.

Huang, yapay zeka laboratuvarlarının hem ABD genelinde hem de dünya çapında güçlü bir ivmeyle geliştiğine değinerek, yapay zeka altyapı kurulumunun tam gaz devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia'nın Geliri Yüzde 106 Arttı - Son Dakika

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