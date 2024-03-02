NEW Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, 2,056 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'yu geride bıraktı.
Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 4 kazançla 822,79 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 66'yı aştı.
Piyasa değeri bugün 2,056 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu.
Saudi Aramco'nun piyasa değeri ise 2,046 trilyon dolar olarak hesaplandı.
Böylelikle Nvidia, dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Saudi Aramco dördüncü sıraya indi.
Microsoft 3,087 trilyon dolar, Apple da 2,774 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk iki sıradaki yerini korumaya devam etti.
Nvidia, geçen ay piyasa değeriyle önce Amazon'u, daha sonra da Google'ın ana kuruluşu Alphabet'i geçmişti.
Yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayısta 1 trilyon dolara ulaşan şirketin piyasa değeri, geçen hafta ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Nvidia, Suudi Aramco'yu geride bırakarak dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu - Son Dakika
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları konusundaki açıklamalarını eleştirerek, Anagold'un vergi borcunu niye sildiklerini sordu. Günaydın ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin aynı şekilde Meclis'ten geçirilmeye çalışılmasını eleştirdi ve TBMM Genel Kurulu'nda yapılan yargı paketi görüşmelerine dair süreci aktardı.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Denizli, "Biz yola birlikte Çeşme diyerek çıktık. Şimdi birlikte Çeşme diyeceğiz, birlikte Türkiye diyeceğiz. İlk günden son güne kadar işimiz gücümüz Çeşme olacak. Bu beş yıllık süre içerisinde işimiz gücümüz Türkiye diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak vizyonu hep birlikte ortaya koyacağız" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?