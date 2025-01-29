NY Borsası Faiz Kararı Öncesi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

NY Borsası Faiz Kararı Öncesi Düşüşte

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken New York borsası açılışta düşüş yaşadı.

29.01.2025 18:16
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NEW New York borsası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 44.819,55 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.057,70 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 19.695,68 puana indi.

Yatırımcılar Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ancak yatırımcıların gelecek dönem atılacak adımlara dair ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları beklediğini ifade etti.

Bugün Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin bilançolarını açıklayacağına işaret eden analistler, söz konusu finansal sonuçların, piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18 arttı ve 122,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,02 seviyesindeki seyrini korurken, mortgage başvuruları yüzde 2 azaldı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Starbucks, küresel satışları ve karında azalış bildirdi. Ancak finansal sonuçları piyasa beklentilerinden iyi gelen kahve zincirinin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin yarattığı satış baskısıyla pazartesi günü yaşadığı büyük kayıpların bir kısmını dün telafi eden Nvidia'nın hisseleri, yeni işlem gününe yaklaşık yüzde 2 azalışla başladı.

Alibaba'nın rakiplerini geride bıraktığını söylediği yapay zeka modeli Qwen'in yeni versiyonu piyasa sürmesi sonrasında ise Çinli teknoloji devinin hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri, kripto ve ETF'ler gibi yatırım araçları dahil olmak üzere finansal hizmetlere adım adım atacağını duyurmasının ardından yüzde 13'e yakın yükseldi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Teknoloji, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NY Borsası Faiz Kararı Öncesi Düşüşte - Son Dakika

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