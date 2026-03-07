NYSE, 9 Milyon Dolar Cezayı Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NYSE, 9 Milyon Dolar Cezayı Kabul Etti

07.03.2026 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Menkul Kıymetler Borsası, işlem aksaklıkları nedeniyle SEC'e 9 milyon dolar ceza ödeyecek.

NEW New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), işlemlerde aksaklığa yol açan geçmiş bir arıza dolayısıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 9 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) yayımlanan açıklamada, "NYSE'nin başarısızlıklarının", fiyat tetiklemeli işlem kısıtlamaları, 84 hissede işlem durdurması ve binlerce başarısız işlem dahil piyasa genelinde etkilere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, NYSE'nin Ocak 2023'teki işlemlerde aksaklıklara ve fiyatlardaki büyük dalgalanmalara yol açan dahili bir arızadan dolayı 9 milyon dolar para cezası ödeyeceği bildirildi.

Borsanın yazılı politika ve prosedürlerinin uyumluluk ve yapısal bütünlüğü izlemede yetersiz kaldığına işaret edilen açıklamada, "NYSE gibi ulusal menkul kıymetler borsalarının kendi kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme yükümlülüğü temel bir öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, NYSE'nin SEC'in iddialarını kabul veya reddetmediği ancak cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NYSE, 9 Milyon Dolar Cezayı Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

00:12
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:23:52. #.0.4#
SON DAKİKA: NYSE, 9 Milyon Dolar Cezayı Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.