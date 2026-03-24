NYSE ve Securitize Tokenizasyon İçin İşbirliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NYSE, Securitize ile tokenize menkul kıymet pazarları için altyapı geliştirmek üzere anlaştı.

NEW New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ile finansal teknoloji şirketi Securitize, tokenize edilmiş menkul kıymet piyasaları için altyapı geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Şirketlerden yapılan açıklamada, Securitize'ın yakında faaliyete geçecek NYSE bağlantılı tokenize edilmiş menkul kıymetler platformu "Dijital İşlem Platformu"nda, blokzincir tabanlı menkul kıymetler ihraç etmeye yetkili ilk "dijital transfer acentesi" olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, NYSE'nin, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı ile resmileştirilen işbirliğinin bir parçası olarak, tokenize edilmiş menkul kıymet işlemlerini desteklemeyi amaçlayan dijital transfer acentesi programının geliştirilmesinde Securitize ile çalışmayı planladığı aktarıldı.

Şirketlerin dijital transfer ve tokenizasyon acenteleri için standartların geliştirilmesi konusunda işbirliği yapacağına işaret edilen açıklamada, odak noktasının "kurumsal düzeyde tokenize menkul kıymetler altyapısı için düzenleyici, operasyonel ve teknolojik gerekliliklerin belirlenmesi" olacağı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Securitize Markets'ın NYSE bağlantılı Dijital İşlem Platformu'nda bir "aracı kurum" olarak yer almasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen NYSE Group Başkanı Lynn Martin, tokenizasyonun sermaye piyasalarını nasıl geliştirebileceğini araştırırken yeni altyapının yatırımcıların beklediği güveni, şeffaflığı ve korumaları muhafaza edecek şekilde geliştirilmesinin kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Martin, Securitize'ın dijital varlık altyapısı ve transfer acenteliği alanındaki deneyimiyle, bu yeni nesil piyasa yapısının tasarlanmasına yardımcı olacak güçlü bir ortak olduğunu belirtti.

Securitize Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Carlos Domingo da gerçek dünya varlıklarını blokzincire taşımak için gerekli düzenlenmiş altyapının inşası için yıllardır çalıştıklarının altını çizerek, "Tokenize menkul kıymet piyasaları için temel transfer acentesi altyapısının tasarlanmasına yardımcı olma sürecinde NYSE'yi desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu ay Nasdaq tarafından sunulan, belirli hisse senetlerinin tokenize biçimde alınıp satılmasına ve takasının gerçekleştirilmesine olanak tanıyan teklife onay vermişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 20:15:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.