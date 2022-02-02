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O ülkede elektrik faturası 60 Euro düşecek! Belçika elektrikte KDV oranını azaltıyor - Son Dakika

O ülkede elektrik faturası 60 Euro düşecek! Belçika elektrikte KDV oranını azaltıyor

02.02.2022 09:56

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı elektriğin KDV'sini azaltmaya ve hanelere 100 Euro'luk enerji çeki göndermeye karar verdi. Ülkede elektriğe uygulanan KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilecek, böylece faturalar yaklaşık olarak 60 Euro düşecek.

Belçika'da federal hükümeti oluşturan siyasi partiler, ülkede artan enerji fiyatlarına karşı uygulanacak tedbirler konusunda uzlaştı. Buna göre, elektrik faturalarındaki KDV oranı geçici olarak azaltılacak. Belçika'da 1 Mart- 1 Temmuz döneminde elektriğe uygulanan KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilecek. Böylelikle hanelerin elektrik faturalarının ortalama 60 euro azalması sağlanacak.

HANE BAŞI 100 EUROLUK ISINMA ÇEKİ

İlave olarak hanelere 100 euroluk ısınma çeki gönderilecek. Bu çek enerji faturalarının ödenmesinde kullanılabilecek.

Ülkedeki yoksul ve düşük gelirli ailelere sağlanan uygun enerji tarifelerin süresi de uzatılacak.

1,1 MİLYAR EUROLUK KAYNAK

Hükümet, söz konusu paket için 1,1 milyar euro kaynak ayıracak. Paketle, hanelerin enerji faturalarının ortalama 165 euro azalması sağlanacak.

ENFLASYON 39 YILIN ZİRVESİNDE

Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7,59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsurun enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğu belirlenmişti. Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70,8, doğal gaz fiyatları yüzde 153,7, kalorifer yakıtı yüzde 47,1 arttı.

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Enflasyon, Belçika, Enerji, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi O ülkede elektrik faturası 60 Euro düşecek! Belçika elektrikte KDV oranını azaltıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: O ülkede elektrik faturası 60 Euro düşecek! Belçika elektrikte KDV oranını azaltıyor - Son Dakika
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