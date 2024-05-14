Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

Ekonomi

Kurulduğu günden bu yana Gaziantep'in en gözde liseleri arasında yer alan Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi, düzenlenen kep töreniyle birlikte okul ilk mezunlarını verdi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının sonlarına gelinmesiyle birlikte birçok eğitim kurumunda kep törenleri düzenlenerek mezun olan öğrenciler uğurlanıyor. Akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarla da adından sıkça söz ettiren Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi de ilk mezunlarını verdi.

Okul bahçesinde düzenlenen kep törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, Okul Müdürü Bülent Tülek, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Gerçekleşen törende Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi'nin bu yıl ilk mezunlarını verdiğini ifade eden Okul Müdürü Bülent Tülek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında elde edilen başarılardan da söz ederek kurumun ilk mezunlarını kutlayıp 8-9 Haziran tarihleri arasında üniversite sınavlarına girecek öğrencilere başarılar diledi.

"Nitelikli ve çağdaş eğitim en büyük önceliğimizdir"

Eğitimin sadece bireylerin geleceğe hazırlanması açısından değil aynı zamanda bir ulusun ve bir devletin geleceğinin doğru inşa edilmesinde en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, kep törenindeki konuşmasında Oba Makarna'nın Türkiye'nin güçlü global markaları arasında yer aldığını hatırlattı. Cıncıkcı, kurum olarak eğitimi son derece önemsediklerini ve eğitimin en büyük öncelikleri arasında yer aldığını sözlerine ekleyerek okulun ilk mezunlarını kutladı. Öğrencilerin başarısı için gecesini gündüzüne katan idareci ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenci velilerine de teşekkür eden Cıncıkcı, Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören öğrencilerin başarısı için gerekli her türlü desteği verdiklerini bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Üniversite eğitimlerini tamamlayan öğrencilere Oba Makarna olarak her zaman destek olacaklarını, gençlerin kariyer yolculuklarını birlikte inşa etmek için sabırsızlandıklarını ifade eden Cıncıkcı, 8-9 Haziran 2024 tarihleri arasında üniversite sınavlarına girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başarılı öğrencilere törenle plaketleri verildi

Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende okulda görev yapan öğretmenler adına bir konuşma yapan okul öğretmenlerinden Şükrü İslamtürk'ün ardından okul birincisi Abdulgahani Sawas duygularını dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilerden okul birincisi Abdulghani Sawas, okul ikincisi Sedrah Althaıjah ve okul üçüncüsü Selen Erdem'e günün anısına başarı plaketleri verildi. Okul müdürü Bülent Tülek ve okul birincisi Abdulghani Sawas tarafından yaş kütüğüne 2023-2024 mezunları adına yıldız çakıldı. Bayrak flama devir teslim töreninin ardından 2023-2024 yılında mezun olan öğrenciler sahneye davet edilerek başarı belgeleri törenle takdim edildi.

Gecenin finalinde ise sahnede heyecanla bekleyen öğrenciler keplerini atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. - GAZİANTEP