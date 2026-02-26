Ocado, 1000 Çalışanını İşten Çıkarıyor

İngiltere merkezli çevrim içi market ve lojistik teknoloji çözümleri sunan perakende şirketi Ocado'nun yaklaşık bin çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket, ticari, destek ve AR-GE operasyonlarını yeniden yapılandıracağını ve bu yapılandırma sonucunda "önemli miktarda pozisyona" ihtiyaç kalmayacağını duyurdu.

Yeniden yapılandırmayla maliyetlerini yaklaşık 150 milyon sterlin düşürmeyi planlayan Ocado, iş gücünün yüzde 5'ine karşılık gelen 1000 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Söz konusu işten çıkarmaların çoğunun Londra'nın kuzeyinde yer alan Hatfield'deki genel merkezdeki çalışanları etkileyeceği tahmin ediliyor.

Ocado Üst Yöneticisi Tim Steiner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son yıllarda daha düşük yapısal maliyet tabanı oluşturmaya çalıştıklarını ve bu kapsamda bazı değişikliklere gittiklerini belirterek, "Ne yazık ki bu değişiklikler nedeniyle birçok pozisyona artık ihtiyaç duyulmayacak." ifadesini kullandı.