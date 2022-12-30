İstanbullular dikkat! 1 Ocak'ta ulaşımda yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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İstanbullular dikkat! 1 Ocak'ta ulaşımda yeni dönem başlıyor

30.12.2022 22:04
İstanbullular dikkat! 1 Ocak'ta ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbul'da resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşımdan 1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

İstanbulkart kişiselleştirme kampanyası kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmî tatillerde ücretsiz ulaşım hakları sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için geçerli olacak. 2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

ÖZEL STATÜDEKİ KARTLAR HARİÇ

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta özel olarak yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek. Kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar, biletmatikler ve yetkili noktalar aracılığı ile isteyen herkes tarafından alınabilir ve anında kullanılabilir olacak.

İSTANBULKART NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?

İstanbulkart'ı kişiselleştirebilmek için, www.kisisellestir.istanbul adresinden kişiselleştirilebiliyor. Bu işlemlerin yanı sıra 153 ile iletişime geçilerek kartlarını kolayca kişiselleştirme yapılabiliyor.

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Son Dakika Ekonomi İstanbullular dikkat! 1 Ocak'ta ulaşımda yeni dönem başlıyor - Son Dakika


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