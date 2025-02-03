Ocak Ayı Enflasyonu Açıklandı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 42,12 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları ocak ayında yüzde yüzde 5,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 oldu.

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