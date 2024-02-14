Hava yolu yolcu trafiği Ocak ayında %8.3 arttı

Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kesin olmayan verilerine göre, Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artışla 14.76 milyon kişiye ulaştı. Bu ayda iç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde transit üst geçişler dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 5.6 artarak 155 bin 221 adetoldu.

HAVA KARGO MİKTARI %27.7 ARTTI

Ocak ayında toplam hava kargo miktarı, Türkiye genelinde yüzde 27.7 artışla 153 bin 775 ton olurken; bunun 8 bin 131 tonu yurt içi ve 145 bin 644 tonu yurt dışı hatlarda gerçekleşti.

Bu ayda yurt geneli bagaj, kargo ve posta dahil toplam yük trafiği ise yüzde 15.5 artarak 337 bin 573 ton oldu. Söz konusu yük trafiğinin 275 bin 424 tonluk bölümü yurt dışı hatlardan, 62 bin 150 tonu ise iç hatlardan sağlandı.