Ocak-eylülde 18 sektörün ihracatı arttı, yaş meyve sebzede artış yüzde 42 oldu - Son Dakika
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Ocak-eylülde 18 sektörün ihracatı arttı, yaş meyve sebzede artış yüzde 42 oldu

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TİM verilerine göre ocak-eylülde 26 sektörden 18'inin ihracatı artarken en yüksek artış yüzde 42 ile yaş meyve ve sebzede gerçekleşti. Eylül ihracatı yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor kırdı, ocak-eylül toplamı 211 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'de ocak-eylül döneminde yıllık bazda 26 sektörün 18'inde ihracat artarken, en yüksek artış yüzde 42 ile yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı.

Ocak-eylül dönemi ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 283,7 milyar dolara yükseldi ve her iki alanda da rekora imza atıldı.

İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında yılın 9 ayında 26 sektörden 18'inin ihracatını artırmayı başardığı görüldü.

En yüksek ihracat artışı yüzde 42 ve 3,2 milyar dolar dış satımın yapıldığı yaş meyve ve sebze sektöründe oldu. Bu sektörü yüzde 35 artışla ve 2 milyar dolarla gemi, yat ve hizmetleri, yüzde 20 ve 5,4 milyar dolarla madencilik ürünleri, yüzde 19 ve 1,9 milyar dolarla fındık ve mamulleri, yüzde 16 ve 6,9 milyar dolarla savunma ve havacılık sanayisi izledi.

Söz konusu dönemde ihracat artışı tütünde 930 milyon dolarla, elektrik ve elektronikte 14,7 milyar dolarla, demir ???????ve demir dışı metallerde ise 11,2 milyar dolarla yüzde 14'er, mücevherde 6,9 milyar dolarla yüzde 11, su ürünleri ve hayvansal mamullerde 3,1 milyar dolarla yüzde 8, kimyevi maddeler ve mamullerinde 25,8 milyar dolarla yüzde 6, otomotiv endüstrisinde 31,1 milyar dolarla yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Çelikte 12,7 milyar dolarla, makine ve aksamlarında 8,2 milyar dolarla, tekstil ve ham maddelerinde ise 7,2 milyar dolarla ihracat yüzde 2'şer, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 3,4 milyar dolarla, iklimlendirme sanayisinde de 5,5 milyar dolarla yüzde 1'er arttı.

Halı dış satımı ise 2 milyar 16,6 milyon dolardan 2 milyar 17,2 milyon dolara yükseldi.

En yüksek düşüş zeytin ve zeytinyağında

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda ihracatı gerileyen sektör sayısı ise 8 oldu.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 28 azalarak 273,7 milyon dolara geriledi. Düşüşteki en önemli etkenin, geçen yıl rekoltenin düşük gerçekleşmesi olduğu bildirildi. Bu sektörü yüzde 8 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 4 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 3 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 2 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

İhracat deri ve deri mamullerinde 1,1 milyar dolarla, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 5,8 milyar dolarla, süs bitkileri ve mamullerinde ise 121 milyon dolarla yüzde 1'er düştü.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, zeytin ve zeytinyağı ihracatındaki düşüşün temel nedeninin geçen yıl üretimin düşük olması olduğunu söyledi.

Bu hasat sezonunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birinin beklendiğine dikkati çeken Uygun, "Türk zeytinyağının en büyük pazarlarından biri olan ABD'nin temmuz ayında Türk zeytinyağına yüzde 12,5 ek vergi getirmesi, rekabet gücü düşük olan ihracatçının bu pazara mal satmasını zorlaştırıyor." dedi.

Kaynak: AA
EkonomiİhracatFinansEylülSon Dakika

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