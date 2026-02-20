Ocak'ta 11 Bin Şirket Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ocak'ta 11 Bin Şirket Kuruldu

20.02.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ocakta kurulan şirket sayısı 11 bin 232, kapanan şirket sayısı ise azaldı.

Türkiye'de ocakta 11 bin 232 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ocakta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 13,1, kooperatif sayısı yüzde 29,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15 düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 78, kooperatif sayısı yüzde 84,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,4 azaldı.

Ocakta, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,4 artarken, kooperatif sayısı yüzde 29,9 düşüş kaydetti.

Bu dönemde, kapanan şirket sayısı yüzde 18, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 ve kooperatif sayısı yüzde 26,8 geriledi.

Ocakta tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda, kurulan 11 bin 232 şirket ve kooperatifin, yüzde 90,2'sini limited şirketler, yüzde 8,8'ini anonim şirketler, yüzde 1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin, yüzde 36'sı İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara ve yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu. Geçen ay, tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin, 3 bin 861'i toptan ve perakende ticaret, 1644'ü inşaat ve 1466'sı imalat sektöründe yer aldı. Söz konusu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 768'i inşaat, 489'u toptan ve perakende ticaret, 141'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin, 562'sinin toptan ve perakende ticaret, 237'sinin imalat, 141'inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 899'unun toptan ve perakende ticaret, 379'unun inşaat, 299'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Ocakta 117 kooperatif kurulurken, bunların 77'si konut yapı, 18'i işletme, 12'si motorlu taşıyıcılar alanında işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 818 yabancı ortak sermayeli şirketin, 400'ü Suriye ve 122'si Türkiye ve 42'si Almanya ortaklı olarak faaliyete başladı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 60'ının anonim, 758'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Söz konusu şirketlerin 144'ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 79'u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 33'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri alanında kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,7'sini, yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak'ta 11 Bin Şirket Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Sepp Piontek’i kaybettik Sepp Piontek'i kaybettik
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Selin Şekerci’den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim
Burası ne Bodrum ne de Çeşme Herkes orayı görmek için kente akın ediyor Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmek için kente akın ediyor

12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:26
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 12:32:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ocak'ta 11 Bin Şirket Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.