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Ödeme ve elektronik para kuruluşları KAYİK kapsamına alındı - Son Dakika
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Ödeme ve elektronik para kuruluşları KAYİK kapsamına alındı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından alınan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen ödeme ve elektronik para kuruluşları, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK) kapsamına alındı.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları KAYİK kapsamına alındı
28.12.2023 - 09:51,
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Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK)" kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenleme ve denetimine tabi olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının KAYİK kapsamına alınmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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