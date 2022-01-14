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Ödemiş'te bakla ve bezelye ekiminde son günler - Son Dakika

Ödemiş'te bakla ve bezelye ekiminde son günler

14.01.2022 09:55
Ödemiş'te bakla ve bezelye ekiminde son günler

Aralık ve Ocak aylarında ekilip, Mart ve Nisan aylarında hasadı yapılan bakla ve bezelyede gözler hasad sezonuna çevrildi.

Aralık ve Ocak aylarında ekilip, Mart ve Nisan aylarında hasadı yapılan bakla ve bezelyede gözler hasad sezonuna çevrildi. Aralık ayı başında ekimi yapılan baklada fideler boy göstermeye başlarken, Ocak ayı başına kadar ekimi yapılan bezelyede de ekim sezonunun sonuna yaklaşılıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde yapılan bakla ve bezelye üretiminde üretici, sezonun belirsiz olduğunu ifade ederek, "Maliyetlerimiz yüzde yüz arttı. Umarız satış fiyatlarında da ayna oranda artış gerçekleşir" dedi.

Bakla üreticilerden Hasan Ali Toprak, "Bu yıl dövizdeki artışa bağlı olarak üretim maliyetlerimiz ikiye katlandı. Belirsizlik ve fiyat artışları nedeniyle üretimin geçtiğimiz yıllara göre az olduğunu düşünüyorum. Bakla ekimleri Aralık ayı sonunda sona erdi. Çiçeklenme döneminde don ve kırağı olmaz, istediğimiz fiyatı da yakalayabilirsek, sezonu en azından zararsız kapatmış oluruz" diye konuştu. Kış ürünü olan baklanın, yağmurdan etkilenmediğini belirten Toprak, "Hava şartları eksiye geçmediği sürece bakla büyümeye devam eder. Bu yıl Kaymakçı'da ekim geçen yıla göre az oldu. Geçen yıl, hasat dönemi 7,5 TL'den açılmış, hasat sonu da 3 TL ile kapanmıştı. Bu yıl maliyetlerde görülmemiş artış var. Toptan 7-8 TL'nin üstünde satılması durumunda üretici istediğini ede eder" dedi.

Kaymakçı'da tohum ve tarım hırdavatı bayiliği yapan Mehmet Şahan da baklanın baharın ilk sebzesi olma özelliği taşıdığını belirterek, "Bakla, Mart ortasından itibaren sofralarda yerini almaya başlar. Bakla, vitamin bakımından da besleyici bir üründür. Yağda kızartılmış bakla, yoğurtlu yenirse oldukça lezzetli olur. Uzmanlar içeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde yüksek kan basıncını önlediğini ve kalp sağlığını koruduğunu belirtiyorlar. Baklanın protein ve lif açısından oldukça zengin olduğunu belirten uzmanlar, baklanın doygunluk hissini artırarak gün içerinde alınan kalori miktarını azaltacağı için kilo vermeye de yardımcı olduğunu söylüyor. İlk ürün olduğu için baklanın ardından başka ürün ekilir. Bakla kökleri ve gövdesi azot bakımından zengindir. Bu da toprağı besler. Arkasından ekilen ürün topraktan güçlü bir azot desteği alır" şeklinde konuştu. - İZMİR

Ödemiş'te bakla ve bezelye ekiminde son günler

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Ödemiş, Aralık, Mart, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ödemiş'te bakla ve bezelye ekiminde son günler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ödemiş'te bakla ve bezelye ekiminde son günler - Son Dakika
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