Ödemiş'te Patates Üreticileri Zor Dönem Geçiriyor

(İZMİR) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates üreticileri, artan mazot, gübre ve ilaç fiyatları nedeniyle üretim yapmakta zorlandıklarını belirterek, ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ödemiş'te uzun yıllardır patates üreticiliği yapan çiftçiler, yükselen girdi maliyetleri ve düşük satış fiyatları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 50 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Hasan Sakallı, son yıllarda tarımın sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Sakallı, "Ben 67 yaşındayım. 50 senedir ziraat yapıyorum. Ama şu son 25 seneki gibi hiç görmedim. Son 25 senedir bitik durumdayız. Gidiyorum mazot alamıyorum, gübre alamıyorum, ilaç alamıyorum. Patates kaldırıyorum, en son borçlu kalıyorum. Her sene bir sene değil ki" dedi.

"KÖYLÜ TABUTUN İÇİNDE YAŞIYOR"

Hayvancılıkla ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Sakallı, "Üç beş tane hayvan oluyor damda. Hayvanların sayesinde yürüyoruz. Hayvanlar sayesinde yürüyoruz, tarla yok. Ben parayı 18 sene önce kazandım, bir daha yok. Şu anda ekmiyorum. Nasıl ekeyim? Gübrenin torbası 2 bin lira, mazotun litresi 70 lira. Ben tarlaya nasıl gireceğim? Ekilir mi? Bir dekar yerde traktör 3 litre mazot yakar sadece pullukta. Izgarası var, ekmesi var, ilaç atması var. Onlar hesabı da yok. Bu işin içinden çıkılır mı? Çiftçi borcunu nasıl ödeyecek? Şu anda bu patatesi peşin parayla yapan bir Allah'ın kulu yok. Bir Allah'ın kulu ben peşin yaptım, hepsini diyemez. Yapacak bir şeyimiz yok. Köylü bitti. Köylü tabutun içinde yaşıyor" diye konuştu.

"PATATES TARLADA KALDI, SATAMADIK"

Patates üreticisi Mustafa Dağdelen de yıllardır üretim yapmalarına rağmen sürekli zarar ettiklerini öne sürdü. Dağdelen, "Kendimi bildim bileli patates üretiyorum. Battık yine yapıyoruz. Tarlayı, her şeyi sattık yine yapıyoruz. Biz bittik, bizi batırdılar. Patates tarlada kaldı, satamadık" ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini belirten Dağdelen, "Bir çuval gübre bin 500 lira. Tarlaya en az 4 çuval atmak lazım. 6 bin lira zaten gider oluyor. Patatesi 4 liraya satıyoruz. Kilosu 4 lira. Bir ton patates yapsan 4 bin lira. Bizi batırdılar. Çiftçi olarak battık. Devamlı zarar. Malımız kalmadı. Hepsini sattık. Bitirdiler bizi" dedi.