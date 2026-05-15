Ödemiş'te Patates Üreticileri Zor Dönem Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te Patates Üreticileri Zor Dönem Geçiriyor

15.05.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan girdi maliyetleri nedeniyle patates üreticileri zarar ediyor, ürünlerini maliyetin altında satıyor.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates üreticileri, artan mazot, gübre ve ilaç fiyatları nedeniyle üretim yapmakta zorlandıklarını belirterek, ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ödemiş'te uzun yıllardır patates üreticiliği yapan çiftçiler, yükselen girdi maliyetleri ve düşük satış fiyatları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 50 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Hasan Sakallı, son yıllarda tarımın sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Sakallı, "Ben 67 yaşındayım. 50 senedir ziraat yapıyorum. Ama şu son 25 seneki gibi hiç görmedim. Son 25 senedir bitik durumdayız. Gidiyorum mazot alamıyorum, gübre alamıyorum, ilaç alamıyorum. Patates kaldırıyorum, en son borçlu kalıyorum. Her sene bir sene değil ki" dedi.

"KÖYLÜ TABUTUN İÇİNDE YAŞIYOR"

Hayvancılıkla ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Sakallı, "Üç beş tane hayvan oluyor damda. Hayvanların sayesinde yürüyoruz. Hayvanlar sayesinde yürüyoruz, tarla yok. Ben parayı 18 sene önce kazandım, bir daha yok. Şu anda ekmiyorum. Nasıl ekeyim? Gübrenin torbası 2 bin lira, mazotun litresi 70 lira. Ben tarlaya nasıl gireceğim? Ekilir mi? Bir dekar yerde traktör 3 litre mazot yakar sadece pullukta. Izgarası var, ekmesi var, ilaç atması var. Onlar hesabı da yok. Bu işin içinden çıkılır mı? Çiftçi borcunu nasıl ödeyecek? Şu anda bu patatesi peşin parayla yapan bir Allah'ın kulu yok. Bir Allah'ın kulu ben peşin yaptım, hepsini diyemez. Yapacak bir şeyimiz yok. Köylü bitti. Köylü tabutun içinde yaşıyor" diye konuştu.

"PATATES TARLADA KALDI, SATAMADIK"

Patates üreticisi Mustafa Dağdelen de yıllardır üretim yapmalarına rağmen sürekli zarar ettiklerini öne sürdü. Dağdelen, "Kendimi bildim bileli patates üretiyorum. Battık yine yapıyoruz. Tarlayı, her şeyi sattık yine yapıyoruz. Biz bittik, bizi batırdılar. Patates tarlada kaldı, satamadık" ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini belirten Dağdelen, "Bir çuval gübre bin 500 lira. Tarlaya en az 4 çuval atmak lazım. 6 bin lira zaten gider oluyor. Patatesi 4 liraya satıyoruz. Kilosu 4 lira. Bir ton patates yapsan 4 bin lira. Bizi batırdılar. Çiftçi olarak battık. Devamlı zarar. Malımız kalmadı. Hepsini sattık. Bitirdiler bizi" dedi.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ödemiş'te Patates Üreticileri Zor Dönem Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:18:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'te Patates Üreticileri Zor Dönem Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.