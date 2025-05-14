Odeon Turizm Halka Arz Sürecini Başlattı

ODEON Turizm, halka arz sürecini resmen başlattığını duyurdu. Sermaye piyasalarında yerini almaya hazırlanan şirket, SPK'ya esas sözleşme değişikliği için başvuru yaptığını bildirdi.

Coral Travel Group bünyesinde Türkiye'de destinasyon hizmetleri alanında faaliyet gösteren Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., halka arz sürecini başlattı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) inceleme ve onayına tabi olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla SPK'ya başvuru yaptı.

Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. bünyesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren destinasyon hizmetlerinin yanı sıra; bağlı ortaklıkları olarak, otel işletmeciliği alanında faaliyette bulunan Seven Seas Life ve Marvida Family Eco otellerinin sahibi Otium Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş., Türkiye'de tur operatörlüğü alanında faaliyette bulunan Coral Seyahat A.Ş. ve güvenlik hizmetleri alanında faaliyette bulunan Odeon Güvenlik Koruma ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. şirketleri bulunuyor.

HALKA ARZ İLE STRATEJİK BÜYÜME HAMLESİ

Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, halka arz sürecine dair şunları söyledi:

"Odeon Turizm'in halka arz süreci, yalnızca şirketin kurumsal gelişimi açısından değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekteki büyüme stratejileri bakımından da kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Finansal şeffaflık, yatırımcı güveni ve sürdürülebilir kurumsal yapı gibi alanlarda önemli kazanımlar sağlaması beklenen bu adım, Odeon Turizm'i daha güçlü, rekabetçi ve global ölçekte erişimi yüksek bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Odeon Turizm'in halka arzı, sadece bir finansal adım değil; aynı zamanda sürdürülebilir büyümeye, şeffaflığa ve kurumsallaşmaya olan bağlılığımızın da güçlü bir göstergesi. Bu sürecin, hem sermaye piyasalarına hem de Türk turizm sektörünün geleceğine değer katacağına yürekten inanıyoruz."

HİZMET İHRACATININ GURUR TABLOSUNDA

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"1992 yılında Antalya'da, turizme yenilikçi bir soluk getirme vizyonuyla doğan Odeon Turizm, müşteri memnuniyeti odaklı anlayışı ve hizmet kalitesiyle kısa sürede Türkiye'nin önde gelen destinasyon hizmetleri şirketlerinden biri haline geldi.

"Bu başarıda, şirketin yolculuğundaki önemli dönüm noktaları, teknolojik altyapıya yaptığı stratejik yatırımlar ve sürekli gelişim anlayışı kilit rol oynadı. Bugün Odeon Turizm, Türkiye pazarında genişleyen faaliyet ağıyla sektöre değer katmaya devam ediyor. Odeon Turizm, Türkiye'de belli başlı tüm destinasyonlarda, konaklama, transfer, rehberlik, tur organizasyonları ve kurumsal etkinlikler gibi hizmetler sunuyor.

"Odeon Turizm, Türkiye'de seyahat acenteliği hizmetlerinin tamamını kapsayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alan ilk şirket olma unvanını taşıyor. Aynı zamanda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği gibi uluslararası yönetim sistemlerine de sahip.

"Odeon Turizm, Türkiye'nin hizmet ihracatında en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Her yıl Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından 'Seyahat Acenteliği Hizmetleri' alanından hizmet ihracatı ödülüne layık görülen Odeon Turizm, yer hizmetleri alanında Türkiye'nin lider şirketlerinden biri olarak yalnızca operasyonel kabiliyetiyle değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerle de fark yaratıyor."