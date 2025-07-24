ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak - Son Dakika
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Ekonomi

ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak

ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
24.07.2025 14:11
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ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, son ÖTV düzenlemesinin sektöre ağır darbe vuracağını belirtti. Artan vergi oranlarının hem tüketiciyi hem de üreticiyi zor durumda bırakacağını vurgulayan Bozkurt, "Yılın ikinci yarısı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçecek." açıklamasını yaptı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, son yapılan ÖTV düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, artan vergilerin etkisiyle otomotiv sektörünün yılın ikinci yarısında ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Bozkurt, düzenlemeyle birlikte özel tüketim vergisi oranlarının artırıldığını, yeni vergi kademelerinin eklendiğini ve özellikle plug-in hibrit araçlardaki ÖTV oranlarının yeni kriterlere göre yükseltildiğini belirtti. Azami yüklü kütlesi 3500 kg'ı geçmeyen arazi taşıtlarına uygulanan vergi oranlarının da arttığını ifade eden Bozkurt, ÖTV oranlarını belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devredildiğine dikkat çekti.

Yeni yetkinin tüm vergi sisteminin modern bir yapıya dönüştürülmesi açısından fırsat sunduğunu vurgulayan Bozkurt, "Ancak yayımlanan kanun değişikliklerine bakıldığında, sistem hâlâ motor hacmine dayalı şekilde ilerliyor. Yapılan matrah güncellemeleri, geçmişte olduğu gibi kısa sürede etkisini yitirebilir. Bu nedenle, mevcut sistem geçici bir çözüm sunuyor. Kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sistemine geçilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ"

Krediye erişim güçlüğü ve yüksek vergilendirme nedeniyle satışların baskı altında kalmaya devam edeceğini belirten Bozkurt, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden yeni bir vergi sistemi oluşturulması gerektiğini savundu.

Bozkurt, "Bugün uygulanan yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahibi olmasını zorlaştırıyor. Aynı zamanda iç pazarın büyümesini de engelliyor" diye konuştu.

TİCARİ ARAÇLARA GELEN ÖTV ARTIŞI SEKTÖRÜ ZORA SOKACAK

Kanun değişikliğinde özellikle ticari 4x4 araçlara yönelik yapılan ciddi vergi artışına da dikkat çeken Bozkurt, bu düzenlemenin piyasa dengelerini bozacağını ve sektör için ciddi zararlar doğurabileceğini söyledi.

Bozkurt, "Yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarılan ÖTV oranı, hem ithalat süreci içindeki araçlarda hem de bu tip araçlara ihtiyaç duyan madencilik ve inşaat gibi sektörlerde büyük kayıplara yol açabilir" uyarısında bulundu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, yılın ikinci yarısının otomotiv sektörü açısından oldukça zorlu geçeceğini öngördüklerini belirten Bozkurt, çağdaş ve sürdürülebilir bir vergi sistemine geçişin önemini bir kez daha vurguladı.

İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Finans, ÖTV, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak - Son Dakika

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