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Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, kışın vücudu sıcak tutuyor - Son Dakika
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Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, kışın vücudu sıcak tutuyor

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliği sayesinde ilgi görüyor. Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, helvanın vücudu sıcak tutma özelliği olduğunu ve özellikle Ordu'da tercih edildiğini belirtti. Helvanın yapımı 3 gün sürerken, odun ateşinde pişirilerek kış aylarında daha çok talep görmektedir.

06.01.2024 - 09:34,
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Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan ve yapımı 3 gün süren cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliği sayesinde ilgi görüyor.

Ordu'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, özellikle kış aylarında yoğun talep görüyor. İçerisinde çöven bitkisi kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. 'Perşembe cevizli helvası' olarak bilinen ve odun ateşinde kaynatılarak yapım aşaması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekirken, lezzetinin de buradan geldiğini belirtiliyor.

"Vücudu sıcak tuttuğu için Ordu'da çok fazla seviliyor

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, dede mesleği olan helva üretimini ailesinin yaklaşık 50 yıldır devam ettirdiklerini söyledi. Helvanın, vücudu sıcak tutma özelliği olduğunu söyleyen Kuvan, "Çöven maddesi ile mide ve bağırsak sistemine de faydalı. Cevizin faydaları zaten oldukça fazla. Çöven vücudu çok sıcak tuttuğu için seviliyor ve özellikle Ordu'da çok fazla tercih ediliyor. Coğrafi işaret belgeli de bir üründür" diye konuştu.

"Hazırlanması 3 gün sürüyor"

Helvanın yapımı hakkında bilgi veren Kuvan, "3 günlük bir yapım aşaması var. Çöven bitkisinin kökü, şeker ve ceviz var. İlk olarak çöven bitkisinin köklerini kaynatıyoruz, bu aşama 3 gün sürüyor. Sonra şekeri ağda haline getiriyoruz ve özel bakır tavalarda çövenle birleştirip köpük haline geliyor. Sonrasında vurarak karıştırıyoruz. Bu süreçte odun ateşinde pişiyor. Sıcak tutma özelliği ile kış aylarında daha çok talep görüyor. Bir seneye yakın da dayanabiliyor" ifadelerine yer verdi.

Helvayı ilk kez tadan vatandaşlar beğendiklerini belirtirken, sürekli olarak tüketenler ise hem lezzetli olduğunu hem de kış aylarında sıcak tutma özelliği olduğunu söylediler. - ORDU

Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, kışın vücudu sıcak tutuyor
Kaynak: İHA
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Ordu, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, kışın vücudu sıcak tutuyor - Son Dakika


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