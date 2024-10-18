OEDAŞ'ın 'Enerji Dolu Fikirler' Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

OEDAŞ'ın 'Enerji Dolu Fikirler' Yarışması Sonuçlandı

OEDAŞ\'ın \'Enerji Dolu Fikirler\' Yarışması Sonuçlandı

OEDAŞ, yenilikçi projeler geliştiren yarışmanın kazananlarını açıkladı, birincilik ödülü Kadir Ertunç'a verildi.

18.10.2024 12:51
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Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ'ın Ar-Ge departmanı tarafından teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir çözümler üretecek projeler geliştirmek üzere kurum içinde yapılan 'Enerji Dolu Fikirler' yarışmasının kazananları düzenlenen törenle açıklandı. 45 OEDAŞ çalışanının 62 proje fikriyle katıldığı ve finale kalan 10 projenin değerlendirildiği yarışmanın birincisi, 'Elektrik dağıtım şebekesinde derin öğrenme metotlarıyla otonom keşif sisteminin oluşturulması' isimli projesiyle Kadir Ertunç oldu. OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, bu fikirleri projeye dönüştürmek üzere çalışmaya başlayacaklarını söylerken yarışmanın bir sonraki etabını kurum dışına taşıyacaklarını da açıkladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ar-Ge ve inovasyon geliştirme alanında yaptığı çalışmaları tüm kuruma yaymak üzere 'Enerji Dolu Fikirler' isimli bir yarışma düzenledi. 45 OEDAŞ çalışanının 62 proje fikriyle katıldığı yarışmada, ilk etapta OEDAŞ yöneticilerinden oluşan jüri tarafından belirlenen 10 proje finale kaldı. Eskişehir Park Dedeman Otel'de OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, ELDER Koordinatörü İlkem Alpay ve ELDER İş Geliştirme Analisti Sude Büyükmumcu'nun da katılımıyla düzenlenen törende, ilk üçe giren projeler belirlenerek proje sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Ural Halaçoğlu: "Enerji sektöründeki büyük dönüşüme katkı sağlayacağız"

Güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlarken aynı zamanda geleceğin enerjisini ve akıllı şehirlerini şekillendirecek projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, "Şu anda gerek uluslararası alanda gerekse ülkemizde depolama sistemlerinden enerjinin verimli kullanımına kadar pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Enerji Dolu Fikirler ismini verdiğimiz yarışmamızla da Ar-Ge ve inovasyon fikirlerinin ortaya çıkışını sadece departmanımızla sınırlamayıp kurum geneline yaymayı hedefledik. Çalışma arkadaşlarımız da yarışmamıza büyük ilgi gösterdi. Seçim yapmakta son derece zorlandığımız bir süreç oldu. Şimdi bu fikirleri projeye dönüştürmek üzere çalışmaya başlayacağız. Yarışmamız ise burada sonlanmadı. İkinci aşamada 'Enerji Dolu Fikirler'i kurum dışına taşımayı hedefliyoruz. Böylece enerji sektöründeki büyük dönüşüm ve ülkemizin bu alandaki hedeflerinin gerçekleşmesi için daha büyük bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Birincilik ödülü 'Elektrik dağıtım şebekesinde derin öğrenme metotlarıyla otonom keşif sisteminin oluşturulması' projesinin

Teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir çözümler üretecek projelere odaklanılan Enerji Dolu Fikirler yarışmasını 'Elektrik dağıtım şebekesinde derin öğrenme metotlarıyla otonom keşif sisteminin oluşturulması' isimli projesiyle Kadir Ertunç kazandı. Süleyman Er, 'Saha operasyon süreçlerinin web ve mobil uygulama ile iyileştirilmesi' isimli projesiyle ikinci, Mustafa Sevin ve Beyhan Aktaş ise 'Soket bağlantı mekanizmalı sokak aydınlatma aparatı' isimli projesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. İlk üçe giren yarışmacılara para ödülü takdim edilirken diğer finalistlere de çeşitli ödüller verildi. Yarışma ve etkinliklerin de düzenlendiği tören renkli anlara sahne oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi OEDAŞ'ın 'Enerji Dolu Fikirler' Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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