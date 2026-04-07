OEDAŞ'tan Can Dostlar Projesi
OEDAŞ'tan Can Dostlar Projesi

07.04.2026 13:21
OEDAŞ, 'Can Dostlar' projesiyle 5 yılda 30 ton mama bağışında bulundu ve barınakları destekliyor.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2021'de hayata geçirdiği "Can Dostlar" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 5 yılda 5 ilde 30 tonun üzerinde mama bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, bölgedeki barınaklarda yaşayan hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve göçmen kuşların enerji hatlarından etkilenmesini önlemek amacıyla çalışanlarının gönüllü desteğiyle "Can Dostlar" projesini yürütüyor.

OEDAŞ, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında, 2023'te tıbbi cihaz desteği sağlayarak tedavi odası açtığı Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Şirketin farklı birimlerinden yöneticiler ve çalışanların katıldığı ziyarette, Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Şükrü Ertunç ve Veteriner Battal Erdoğan ile bakımevinin veteriner, tekniker ve personeli de yer aldı. OEDAŞ çalışanları ziyaret sırasında barınağa 300 kilogram mama bağışladı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde de bir tedavi odası açan OEDAŞ, 2021'de hayata geçirdiği proje kapsamında 5 yılda 5 ilde 30 tonun üzerinde mama bağışında bulundu.

2024 itibarıyla proje kapsamını genişleten şirket, göçmen kuşların elektrik direklerinde akıma kapılmasını önlemek amacıyla izolatör ve flexiglass kaplama gibi çalışmalar da yürütüyor.

Kaynak: AA

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
