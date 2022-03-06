OGM, 11 yılda 1095 kadına 8,5 milyon lira destek sağladı - Son Dakika

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman köylüsü kadınlara imkan sağlamak ve onların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla Mikro Kredi Projesi'ni başlattıklarını belirterek, "11 yıldır devam eden proje kapsamında binden fazla kadına 8,5 milyon lira destek olduk." ifadesini kullandı.

Karacabey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, OGM'de 4 bin 500'den fazla kadının istihdam edildiğini bildirdi.

2010'da başlatılan Mikro Kredi Projesi ile bugüne kadar 1095 kadına destek verdiklerine işaret eden Karacabey, şunları kaydetti:

"Küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan, dar gelirli orman köylüsü kadınlara imkan sağlamak ve onların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla projemizi başlattık. 11 yıldır devam eden proje kapsamında binden fazla kadına 8,5 milyon lira destek olduk. Bugüne kadarki mikro kredi desteklerini, şal dokuma, çömlek yapımı, yayık ve süt sağım makinesi, bez bebek yapımı, köy tavukçuluğu, üzüm sıkma makinesi, ipek böcekçiliği ve bakır işlemeciliği gibi girişimler için sağladık."

Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele için oluşturdukları gönüllülük sisteminde 66 bin 707 kişinin yer aldığını ve bunların 3 bin 12'sinin kadın olduğunu vurguladı.