"Öğren-Dönüş" programı firmalarda verimliliği arttırdı

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde (Model Fabrika) firmalara yönelik uygulanan Öğren-Dönüş Programının 4. etabı başarıyla sonuçlandı.

Gaziantep Model Fabrika'da firmaların verimliliğini artırmak, üretim kapasitelerini güçlendirmek ve elde ettikleri kazanımları sürdürülebilir kılmak hedefiyle eğitim ve uygulama çalışmaları tamamlanan Öğren-Dönüş Programının 4. etabının kapanış toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Gül Taşkıran Battal, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Proje Sorumlusu Gamze Aksoy, Türkiye Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, kurum ve kuruluşlardan uzmanlar ile programda yer alan firmaların temsilcileri katıldı.

"Verimlilikte önemli iyileştirmeler sağlanıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, toplantıda yaptığı konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayi işletmelerine yönelik verimlilik ve dijital dönüşüm alanlarında destekleyici faaliyetler gerçekleştirmeye devam ettiklerini, bu çalışmalardan birinin de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar) olduğunu söyledi. Model Fabrikaların ülke sanayisinin Sanayi 4.0'a uyum sağlamasında kolaylaştırıcı rol aldığını ifade eden Ar, "Model Fabrikalarımızdan kısa süre içerisinde 1500'den fazla firma farkındalık, analiz, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aldı. Ayrıca toplamda 5 bine yakın sanayi çalışanı bu kavramları duymuş ve faydalanmış oldu. Özellikle Öğren-Dönüş Programları ile işletmelerin verimliliklerinde, ürün geliştirmelerinde ve iş gücü maliyetlerinde çok önemli iyileştirmeler sağlanıyor. Elde edilen bu kazanımlar, ülkemiz genelinde de örnek teşkil ediyor. Model Fabrikalarımızın daha da gelişmesi için gerekli olan hususları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Özellikle merkezlerimizin tam kapasite ile çalışmalarını sağlayacak olan sürdürülebilirlik ve iş birliği faaliyetleri ile ilgili konuların üzerinde durulmasında fayda var. Model Fabrikalarımızın yenilikçi teknoloji alanında çalışmaları bulunan girişimcilerimizin ürün ve hizmetlerinin görünürlüklerinin sağlanabileceği bir yer olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca merkezlerimizin Ar-Ge'ye ve özellikle üniversite-sanayi iş birliğine de katkı sağlamalarını bekliyoruz. Gaziantep Sanayi Odamız başta olmak üzere Gaziantep Model Fabrikamızın kurulması ve işletiminde emeği olan herkese teşekkür ediyor, Öğren-Dönüş Programından yararlanan firmalarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Yalın liderler yetiştiriyoruz"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep Model Fabrikada farklı alanlarda çalışma ve projeler yürüttüklerini,yürütülen Öğren-Dönüş Programları ile firmaların sürdürülebilirliği için kendi kadrolarında yer alacak yalın liderler yetiştirdiklerini kaydetti.

"Firmalarımızda seçilen pilot hatlarda verimlilik artırma ve maliyet azaltma çalışmaları yapıyoruz" diyen Ünverdi, bugüne kadar projeden faydalanan firmalarda yüzde 20 ile yüzde 80 arasında verimlilik artışı sağlandığını ifade etti. Öğren Dönüş Programının 4. etabında 13 firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini söyleyen Ünverdi, "Toplamda makine sektöründen kimya sektörüne, halıcılıktan iplik üretimi yapan firmalarımıza kadar 20 firmaya öğren-dönüş programı ile danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanma imkanı sunduk. Rekabetin hat safhaya ulaştığı bir ekosistemde bizim de teknolojiyi yakalamamız, verimliliği artırarak tasarrufta bulunmamız gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürümüz Prof. Dr. İlker Murat Ar'a, UNDP'nin değerli yetkililerine, İl Müdürümüz Sayın Muhammed Paksoy'a, İpekyolu Kalkınma Ajansı'na ve bu süreçte yanımızda olan, destek sunan herkese teşekkür ediyor, katılımcı firmalarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu. Program çerçevesinde, Gaziantep Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler, merkezin çalışmaları, işleyişi ve firmalara sağladığı imkanlar; OBEY Verimlilik ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü-Model Fabrika Yarı Zamanlı Eğitmeni Yusuf Topal, Gaziantep Sanayisi Özelinde Yalın Dönüşüm Uygulamaları; Model Fabrika Yarı Zamanlı Eğitmeni Hakan Acar, Yalın Sürdürülebilirlik ve Gaziantep Sanayi Odası Proje Koordinatörü İbrahim Çalı, Dijital Dönüşüm Uzman Yetiştirme ve Yalın, Dijital ve Yeşil Dönüşüm Mentörlük Programı hakkında birer sunum gerçekleştirdiler.

Öğren-Dönüş Programının 4. etabının kapanış toplantısı katılımcı firmaların temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi. - GAZİANTEP