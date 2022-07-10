Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar" - Son Dakika
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Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"

10.07.2022 13:47
Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"

Binlerce öğrenci geri ödemeli aldığı KYK kredisine ait borçları olduğunu öne sürülen tutarları paylaşarak sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Okul hayatı boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi aldıklarını öne süren öğrenciler, 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığına dair fotoğraflar paylaştılar.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği öğrenci kredileri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce öğrenci Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarlarını paylaşarak sert tepki gösterdi.

41 BİN LİRALIK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ 152 BİN LİRA

Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar

DEVLETE "BORÇLARI SİLİN" ÇAĞRISI

Öğrenciler çıkan borçlara tepki gösterirken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu. Kullanıcıların tepki yorumları sonrası "#kykborcu" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;

Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar
Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar
Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar
Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar
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Kredi Yurtlar Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar" - Son Dakika
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