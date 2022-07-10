Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği öğrenci kredileri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce öğrenci Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarlarını paylaşarak sert tepki gösterdi.
Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.
Öğrenciler çıkan borçlara tepki gösterirken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu. Kullanıcıların tepki yorumları sonrası "#kykborcu" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;
Son Dakika › Ekonomi › Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! '41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar' - Son Dakika