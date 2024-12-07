Öğrenciler Havacılık Dünyasına Adım Attı

Ekonomi

Selectum Hotels & Resorts, Mavi Gök Havacılık (MGA) işbirliğiyle hayata geçirdiği etkinlikte, Yukarıkocayatak İlkokulu öğrencilerini havacılık dünyasıyla tanıştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eko-Okul Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Selectum Hotels'in sağladığı transfer aracıyla havaalanına getirilen 40 öğrenci, Antalya Havalimanı A kapısından karşılandı.

Güvenlik kontrollerinin ardından çocuklar, kabin ve kokpit ekiplerinin rehberliğinde Boeing 777-300ER tipi uçağı keşfetti.

Öğrenciler, pilot ve kabin memurlarının eşliğinde uçağın içini gezdi.

Kokpitte pilot koltuğuna oturarak uçuş süreçleri hakkında bilgi alan öğrenciler, havacılık dünyasına ilk adımlarını attı.

Etkinlikte, çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularının yanı sıra havacılık ve turizm sektörleri tanıtıldı.

Özel etkinlikte öğrenciler, hem çevre bilinci kazandı hem de havacılık ve turizm sektörlerini tanıma fırsatı buldu.

Eko-Okul Projesi'nin değerlerine uygun şekilde planlanan etkinlik, çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularını da vurguladı.

Etkinlik, çocukların havacılığa merakını giderirken, gelecekteki hayallerine ilham kaynağı oldu.