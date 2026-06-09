Öğrenciler Hollanda'da Staj Gördü

Ankara Sanayi Odası (ASO) 3 No'lu Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yürütülen işbirliğiyle gıda bölümü öğrencileri, "Erasmus+Programı" çerçevesinde Hollanda'nın Leiden kentinde staj gördü.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışı staj programına katılan öğrenciler, farklı üretim tekniklerini yerinde inceleme ve uluslararası mesleki deneyim kazanma fırsatı buldu.

Staj programının ardından, ASO'da değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, öğrencilerin staj sürecinde elde ettikleri mesleki kazanımlar ele alındı.

Açıklamada, toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, mesleki eğitimin sanayinin sürdürülebilir gelişimi açısından stratejik önem taşıdığına işaret ederek, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin yolu, gençlerimizi eğitim süreçlerinde sektörle ve uluslararası uygulamalarla buluşturmaktan geçiyor. 'Erasmus+Pogramı' kapsamında elde edilen bu deneyimler, öğrencilerimizin hem mesleki bilgi birikimlerini, hem de vizyonlarını geliştirmelerine önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini de kaydetti.