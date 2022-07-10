Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek - Son Dakika
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Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek

10.07.2022 16:25

Sosyal medyada okudukları süre boyunca 23 ila 41 bin TL arasında KYK kredisi aldığını ifade eden öğrenciler, 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığına dair paylaşımda bulundular. Konuyla ilgili bir tweet atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; söz verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadeleriyle öğrencilere seslendi.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği öğrenci kredileri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce öğrenci Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarlarını paylaşarak sert tepki gösterdi.

41 BİN LİRALIK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ 152 BİN LİRA

Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

Öğrencilerin KYK isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Faizli borçları ödemeyin

DEVLETE "BORÇLARI SİLİN" ÇAĞRISI

Öğrenciler çıkan borçlara tepki gösterirken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu. Kullanıcıların tepki yorumları sonrası "#kykborcu" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

KILIÇDAROĞLU GENÇLERE SESLENDİ: FAİZLİ BORÇLARI ÖDEMEYİN

Konu kısa süre içerisinde gündeme otururken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin KYK isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Faizli borçları ödemeyin
Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
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Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! '41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar' Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! '41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar' Kılıçdaroğlu: 'Gençlere Sesleniyorum: Faizli Kyk Borçlarını Ödemeyin' Kılıçdaroğlu: 'Gençlere Sesleniyorum: Faizli Kyk Borçlarını Ödemeyin'

Kredi Yurtlar Kurumu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek - Son Dakika
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