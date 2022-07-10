Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek

Devlet başkanının yatağına da el koyan göstericilerin sarayı terk etmek için tek şartı var

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği öğrenci kredileri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce öğrenci Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarlarını paylaşarak sert tepki gösterdi.

41 BİN LİRALIK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ 152 BİN LİRA

Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

DEVLETE "BORÇLARI SİLİN" ÇAĞRISI

Öğrenciler çıkan borçlara tepki gösterirken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu. Kullanıcıların tepki yorumları sonrası "#kykborcu" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

KILIÇDAROĞLU GENÇLERE SESLENDİ: FAİZLİ BORÇLARI ÖDEMEYİN

Konu kısa süre içerisinde gündeme otururken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerini kullandı.