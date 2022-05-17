Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa enginar yetiştirdi - Son Dakika
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Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa enginar yetiştirdi

17.05.2022 23:14

- Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa yetiştirdi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr.

- Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa yetiştirdi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Oğuz Kılıçoğlu'nun Hatay'da ilk defa üretimini gerçekleştirdiği enginarın hasadına başlandı

HATAY - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Oğuz Kılıçoğlu'nun Hatay'da ilk defa üretimini gerçekleştirdiği enginarın hasadına başlandı

Kırıkhan ilçesine bağlı Çorum Mahallesinde enginar üretimi yapan Yard. Doç. Dr. Oğuz Kılıçoğlu, Türkiye'de ilk defa Tıbbi Aromatik Bitkiler Üreticiliği Bölümü kuran kişilerden birisi olduğunu belirterek, "Orada öğrendiğim bilgilerle artık kendi arazilerimizde şimdide çiftçilik yapmaya başladım. Kırıkhan'da ilk defa enginar yetiştiriyoruz ve iyi tarım uygulamalarını hayata geçiyoruz. Kara ciğer dostu olan kan temizleyicisi olan enginar yetiştiriyoruz. Doğal bir ürün olarak yetişen enginar bölgemize çok büyük bir uyum sağladı. Güzel bir hasat dönemine başladık. Yurtdışı yurt içi talepler var değerlendiriyoruz. Yeşil baş olarakta pazarlayabiliyoruz aynı zamanda konserve salamura olarak da hazırlayıp isteyenlere verebiliyoruz" dedi.

Ev hanımı olan ve aynı zamanda enginar salamurası yapan 40 yaşındaki Feray İşgüde enginarın nasıl salamura yapıldığını anlattı. İşgüdü, "İlk olarak bıçakla enginarı temizliyoruz daha sonra enginarın içini kaşıkla temizleyerek çukur haline getirip önceden hazırlamış olduğumuz kovalar içerisin kararmaması için limonlu ve tuzlu suda beklettikten sonra halkalar halinde istenilen büyüklükteki cam kavanozlara yerleştiriyoruz" diye konuştu.

Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa enginar yetiştirdi
Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa enginar yetiştirdi
Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa enginar yetiştirdi
Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa enginar yetiştirdi

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Almanya Kiel'den Heyet Hatay'da Almanya Kiel'den Heyet Hatay'da Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa yetiştirdi Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa yetiştirdi
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Üniversitesi, Öğretim Üyesi, matematik, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğretim üyesi memleketi Hatay'da ilk defa enginar yetiştirdi - Son Dakika


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