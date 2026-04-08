ÖİB'den Akhisar ve Antalya'da Özelleştirme İhaleleri

08.04.2026 21:19
Manisa ve Antalya'daki taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifler belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Manisa'nın Akhisar, Antalya'nın Muratpaşa ilçelerindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Manisa'nın Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki 17 bin 648,68 metrekarelik taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 213 milyon lirayla Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 17 bin 563,18 metrekarelik taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif ise 238,6 milyon lirayla Maslak Yatırım Ortak Girişim Grubu'ndan geldi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'ndeki 7 bin 032,04 metrekarelik taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 175 milyon lirayla Binbay Limited Şirketi-Topdemir Nalburiye Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.

Söz konusu mahalledeki 2 bin 938,44 metrekarelik taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 108,5 milyon lirayla Akfen Tasarım İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.

Yine Kırcami Mahallesi'ndeki 3 bin 743,62 metrekarelik taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 123 milyon lirayla Abdülkadir Yüksel'den geldi.

Kaynak: AA

