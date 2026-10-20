ÖİB'in Muş'taki taşınmaz satışına 65,5 milyon liraya onay verildi - Son Dakika
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ÖİB'in Muş'taki taşınmaz satışına 65,5 milyon liraya onay verildi

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ÖİB'in Muş'taki iki taşınmazının MBD İnşaat'a 65,5 milyon ve 73 milyon 750 bin liraya satışına onay verildi. Fatih'teki imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedilirken Pendik, Lüleburgaz ve Çankaya'daki değişiklikler kabul edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışları ile imar planı değişikliklerine onay verilirken bazı değişiklik talepleri reddedildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un merkez ilçesi Alizurum (Tandoğan) Köyü'ndeki bir taşınmazın 65,5 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, bir diğerinin de 73 milyon 750 bin lira bedelle aynı şirkete satışı uygun bulundu.

Mülkiyetleri Maliye Hazinesine kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Fatih ilçesi Süleymaniye, Sofular ve Şeyhmehmet Geylani mahallelerindeki bazı taşınmazların imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Pendik ilçesi Yahyalar Mahallesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri ise onaylandı.

Mülkiyeti Ankara Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerinin de onaylanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
LüleburgazÇankayaEkonomiPendikİnşaatEmlakMuşSon Dakika

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