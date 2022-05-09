Oib: Otomotiv İhracatçılarının Ocak-Nisan Döneminde Parite Kaynaklı 700 Milyon Dolarlık İhracat Kaybı Oluştu - Son Dakika

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre; euronun dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle ham maddeyi dolarla alıp ihracatı euro ile yapan ihracatçı büyük kayba uğradı. Otomotiv ihracatçısının nisan ayında parite kaynaklı kaybı 200 milyon dolar oldu. Kayıp, ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık sürede 700 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatına dair verileri paylaşan OİB, euro-dolar paritesi kaynaklı olarak kayıplar yaşandığını duyurdu. OİB'nin nisan verilerine göre, aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Ancak euro-dolar paritesi kaynaklı kayıplar dikkat çekti.

Rapora göre; otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, alt ürün gruplarından eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs midibüs, minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay yüzde 11,7 oldu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 9,5 ARTTI

Nisanda en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 9,5 artarak 1 milyar 151 milyon olurken binek otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 807 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 54 artarak 462 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 21,5 artarak 100 milyon dolar oldu.

RUSYA'YA İHACAT YÜZDE 49 DÜŞTÜ

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 5 azalarak 396 milyon dolar oldu. Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 49, Mısır'a yüzde 47, Macaristan'a yüzde 27 düştü. İkinci büyük pazar Birleşik Krallık'a yüzde 17 artışla 258 milyon dolar ihracat yapılırken üçüncü büyük pazar Fransa'ya yapılan otomotiv ihracatı yüzde 18 azaldı. Fransa'ya nisan ayında 253 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Yine önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 37, ABD'ye yüzde 92, Polonya'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 95, İsrail'e yüzde 50, Romanya'ya yüzde 20 ihracat artışı oldu.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 7 ARTTI

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine nisanda ihracat yüzde 7 artışla 1 milyar 781 milyon dolar olurken AB ülkeleri ihracattan yüzde 65 pay aldı. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 87, Ortadoğu ülkelerine yüzde 40, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 21 ihracat artışı görüldü.

"EURO-DOLAR PARİTESİ KAYNAKLI 700 MİLYON DOLARLIK İHRACAT KAYBIMIZ OLUŞTU"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ihracat artışına karşılık yılın ilk 4 ayında dolar-euro paritesi kaynaklı kayıp yaşadıklarını bildirdi. Çelik, otomotiv sektörünün kaybıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve büyümeye dair negatif yönde tahminlerin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir dönemde nisan ayı performansımızla bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık ve otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üssü olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik. Nisan ayında Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörü bu yılın ilk dört ayında parite kaynaklı kayıplar yaşadı. Bu yılın ocak-nisan döneminde euro-dolar paritesi kaynaklı 700 milyon dolarlık ihracat kaybımız oluştu. Buna rağmen ilk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. İlk dört aydaki ortalama aylık ihracatımız ise 2,55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti."