OKA\'dan Yerel Ürün Araştırması

Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), faaliyetlerini yürüttüğü Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Bölgesi'nde (TR83 Bölgesi) 'Turizm İşletmelerine Yönelik Yerel/Yöresel Ürün Kullanımı Durumu Araştırması'nı başlattı.

Ajansın kültür ve doğa turizmi ekseninde şehirlerin markalaşması sonuç odaklı programının genel amacı olan, kültür ve doğa turizmi ekseninde TR83 Bölgesi'nde yürütülen turizm faaliyetlerinin yerel kalkınmaya etkisinin araştırılması ve teşvik edilmesi amacı çerçevesinde kurgulanan bu araştırma ile bölgede faal olan yiyecek-içecek ve konaklama işletmelerine yönelik anket çalışması uygulanıyor. Araştırmaya 60'ı konaklama, 60'ı yiyecek-içecek işletmesi olmak üzere toplam 120 işletme dahil edildi.

2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan araştırmanın bulguları bölgesel ölçekte düzenlenecek bir webinar yolu ile kamuoyu ile paylaşılacak. Elde edilecek bulguların turizm sektörü aktörlerinin, araştırmacıların istifadesine sunulması ayrıca OKA'nın gelecek dönemdeki çalışmalarına da yön vermesi hedefleniyor.

Coğrafi işaretli ürünlere yönelik algı düzeyi ölçülüyor

Araştırma kapsamında işletmelere yöneltilen sorulardan önemli bir kısmı coğrafi işaretli ürünlere yönelik bilgi düzeyi, güven, fiyat algısı, tedarikçiler konularını içerecek şekilde hazırlandı. İşletmelerin tescilli yerel ürünlere ilişkin değerlendirmelerinin gelecek çalışmalar açısından önemli bulgular içereceği düşünülüyor.

'Anadoludakiler Projesi'nin tanıtımı yapılıyor

TR83 Bölgesi Turizm İşletmelerine Yönelik Yerel/Yöresel Ürün Kullanımı Durumu Araştırması çalışmalarında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kültürel mirası ve geleneksel yöntemleri korurken sürdürülebilir üretimle kaynakları koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı desteklemeye yönelik Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte hazırlanan Anadoludakiler Projesi'nin tanıtımı da yapılıyor. Kalkınma ajanslarının yerelde çalışmaları ile beslenen ve desteklenen Anadoludakiler'e ilişkin temel farkındalık soruları yöneltilirken aynı zamanda projenin vizyonu ve kapsamı işletme temsilcileri ile paylaşılıyor. - SAMSUN