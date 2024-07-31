Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) yönetim kurulu Çorum'da toplandı.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda günden maddeleri görüşülürken, OKA Genel Sekreterliği tarafından bölgedeki ihracat faaliyetlerini kapsayan bir sunum yapıldı.

Bölgesel kalkınma alanında yönetişim mekanizmasının en somut uygulayıcılarından olan kalkınma ajansları ülkenin dört bir yanında Cumhuriyetin ikinci yüzyılının topyekun kalkınma hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı da Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde bu hedef doğrultusunda bugüne kadar güzel işlere imza attığı gibi, bundan sonraki süreçte de bölgemizin potansiyellerine uygun projeler geliştirerek, bu projeleri bölgemize kazandırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Programlar çerçevesinde uygulamaları devam eden projelerin yanısıra, yeni yapılan proje başvurularını görüşeceğiz. Yönetim Kurulumuzda gündeme alacağımız konulardan bir diğeri ise "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" ekseninde geliştirilen ve sayın Emine Erdoğan himayelerine alınan Anadolu'dakiler Platformu ve bu platform ile bölge illerimizde geliştirebileceğimiz çalışmalar olacak. Anadolu'dakiler, zengin Anadolu kültürünün Bölgemizdeki örneklerinin tanıtılmasına, bilinirliğinin artırılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli fırsatlar barındırmaktadır. Bu açıdan illerimizde Anadolu'dakiler kapsamında değerlendirilebilecek potansiyel değerlere odaklanacağız" dedi.

Toplantıya Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - ÇORUM