OKAF\'26 İçin Nezaket Ziyareti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kariyer Merkezi Müdürü Ayşenur Büyükgöze Kavas ile OKAF'26 Düzenleme Kurulu Üyesi Alaattin Altın, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Söz konusu ziyaret, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda ve OMÜ ev sahipliğinde "Gençliğin Üretim Çağı" (GÜÇ) mottosuyla 8-9 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26) kapsamında yürütülen hazırlık çalışmaları çerçevesinde yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, fuarın üniversite öğrencilerine ve bölge gençliğine sunacağı kariyer ve istihdam fırsatları değerlendirildi. Organizasyonun, gençlerin iş dünyası temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmalarına imkan tanıyarak istihdam süreçlerine katkı sağlaması ve bölgesel kalkınmayı desteklemesi amaçlanıyor.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği vurgusuyla tamamlandı. OKAF'26'nın kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını aynı platformda buluşturarak gençlerin kariyer planlamalarına önemli katkılar sunması öngörülüyor. - SAMSUN