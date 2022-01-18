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OKT Trailer'den istihdam hamlesi - Son Dakika

OKT Trailer'den istihdam hamlesi

18.01.2022 12:43
OKT Trailer'den istihdam hamlesi

Treyler sektöründe adından dünyada söz ettirerek ülkesini temsil etme yolunda başarılı çalışmalara imza atan OKT Trailer artan ihracat talepleri ve yakın gelecekte faaliyete geçecek olan 4.

Treyler sektöründe adından dünyada söz ettirerek ülkesini temsil etme yolunda başarılı çalışmalara imza atan OKT Trailer artan ihracat talepleri ve yakın gelecekte faaliyete geçecek olan 4. fabrika yatırımı için istihdam çalışmalarına başlayarak projenin ilk etabında üretim alanlarında çalışmak üzere 100 kişilik istihdam sağlayacağını duyurdu.

Farklı ülkelerin karayolu standartlarına, coğrafi şartlarına ve en önemlisi müşterilerinin isteklerine özel üretim yapabilme kabiliyeti ile yurt içi ve yurt dışında tercih noktasında olan OKT Trailer; 2018 yılında Ar-Ge Merkezinin kurulması ile gerçekleştirdiği projelerle gösterdiği başarısını devam ettirmek ve yurt dışında artan ihracat talebini karşılayabilmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Kapasitesini artırmak üzere başlattığı istihdam projesi ile OKT, 1.etap kapsamında 100 kişi, 2. etapta da 100 kişi olmak üzere istihdam çalışmalarına devam ederek 2023 yılının sonuna kadar 200 kişilik ek istihdam sağlayacak.

Maraş, "600 kişinin kalifiye eğitimine katkı sağladık"

Kurulduğu günden bu yana özel ürünleri ile 50'den fazla ülkede geniş filolara özel çözümler sunduklarını ve alanında uzman çalışan kadrosu ile ürün ve hizmetlerinde mükemmelliği benimsediklerini ifade eden OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; Üretim faaliyetlerimizi kalite ve güven çerçevesinde sürdürürken geniş ürün gamımız ile müşterilerimize özel çözümler sunabiliyor olmamız çalışan kadromuzun alanında uzman ve yeniliklere açık olmasına bağlıdır. Bu hususta gerçekleştirdiğimiz "Doğru nokta" kariyer planlamaları kapsamında çalışan profilimizi güçlendirecek istihdam çalışmaları yürütüyoruz. 2013 yılından bu yana OKT Akademi bünyesinde sürdürdüğümüz işbaşı kurslarımız ile mesleki anlamda 600'e yakın kişinin kalifiye eğitimine katkı sağladık. Bunun yanında geçtiğimiz yıllarda başlattığımız kadın istihdamı projelerimiz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliktelikleri sağlayarak "Kadının Emeği Memleketin Geleceği" sloganı ile üretimde kadın istihdamını ön plana çıkaracak çalışmalar ile Aydın'da kadının üretim sahası içerisinde çalışma alanlarının oluşturulması ve mesleki anlamda edindikleri tecrübeler ile kadınların iş hayatına kazandırılması girişimlerimiz devam etmektedir. Dolayısı ile her yıl farklı istihdam projeleri gerçekleştirerek kadromuzu arttırıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılına güçlü bir adım atarak şirketimizin büyüme ve gelişme odaklı gelecek vizyonuyla Dünya genelinde artan ihracat payımız ve fizibilite çalışmalarını başlattığımız yakın gelecekte faaliyete geçecek olan 4. Fabrika projemiz kapsamında çalışan kadromuzu arttırmak üzere harekete geçtik. Projenin 1. etabı kapsamında üretim alanında görevlendirilmek üzere kaynak operatörü, montaj operatörü ve otomotiv boyacısı mesleklerini icra edecek 100 kişilik ek istihdam sağlayacağız. Küresel büyüme hedeflerimizin planlaması dahilinde 2. etabın tamamlanması ile toplam 200 kişinin istihdamını gerçekleştireceğiz. "Birlikte Daha Güçlü Geleceğe" mottomuz ile gelecek çalışmalarımıza ve büyümeye odaklanarak, ülkemizi dünyada temsil etme yolunda yürüttüğümüz projeler ile ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya ve istihdam çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek istihdam projesi için başvurular; her Perşembe Astim OSB Sürekli Eğitim Merkezinde (SEM) yüz yüze görüşme ile alınacak olup, ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.okt-trailer.com web adresinden başvuru ilanına ulaşarak iletişime geçebilecek. - AYDIN

OKT Trailer'den istihdam hamlesi

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Araştırma Geliştirme, İstihdam, Fabrika, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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