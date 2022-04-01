OKT Trailer "Güvenli Hafifliği" enerji sektörü ile buluşturdu - Son Dakika
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OKT Trailer "Güvenli Hafifliği" enerji sektörü ile buluşturdu

01.04.2022 17:21
OKT Trailer "Güvenli Hafifliği" enerji sektörü ile buluşturdu

OKT Trailer, bu yıl 8. kez katılım gösterdiği Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Petroleum İstanbul fuarında karşılıklı çift stantta yer alarak ürünlerindeki maksimum performansı ve güvenli hafifliği enerji sektörü ile buluşturdu.

OKT Trailer, bu yıl 8. kez katılım gösterdiği Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Petroleum İstanbul fuarında karşılıklı çift stantta yer alarak ürünlerindeki maksimum performansı ve güvenli hafifliği enerji sektörü ile buluşturdu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 31 Mart-02 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda kurumsal çizgisi ile geniş stant alanında özel olarak tasarlanan Araç Üstü Silindirik ve Konik Tanker Semi treyler ürünlerini sergileyen OKT, treyler sektörünün tek katılımcısı olarak yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerini ağırladı.

Enerji sektörünün öneminin arttığı yeni dönemde lojistik süreçlerinde görülen hareketliliğe paralel sunduğu çözümler ile dünyada ihracat payını arttıran OKT Trailer, Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt Tankeri, Kimyasal Tanker, LPG Tanker, Bitüm Tanker gibi farklı ürün gamında, üretim teknolojileri ile mevzuatlara ve hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre karbon, paslanmaz çelik ve alaşımlı alüminyum malzemelerden üretilen, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, farklı geometrik kesitlerde, geniş hacim aralığında, üstten ve alttan dolum yapılabilen, tek veya çok bölmede malzeme taşımaya uygun geniş tanker seçenekleri ile müşterilerine sağladığı sürdürülebilir hizmet alanlarını fuar ziyaretçilerine aktardı.

Müşterisinin spesifik ihtiyaçlarına özel olarak Ar-Ge mühendislerinin tasarım hesaplamaları ile kullanıcı talepleri doğrultusunda geliştirilen, güvenli hafiflik özelliği ile ağırlığı azaltılmış eksiz yekpare levhalardan oluşan en az birleşim (T) noktasıyla ve en uzun kaynak dikiş teknolojisine sahip gövdesi ile mükemmel performans sağlarken müşterisine fazla taşıma kapasitesi sağlayan; 7 bölmeli, 38 bin LT kapasitesi, alüminyum gövde tasarımı ve maksimum performansı ile akaryakıt taşıma çözümleri sunan Konik Tanker Semi Treyler ürünüyle fuarda ilgileri üzerine toplayan OKT Trailer; fazla kapasitede taşıma çözümü arayan akaryakıt istasyon sahiplerine ürün detaylarını iletti.

Fuarda sergilediği özel üretim tanker çözümleri ile ilgileri üzerine toplayan OKT Trailer; ADR - EN 13094 mevzuatlarına, hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre karbon çelik ve alaşımlı alüminyum malzemelerden, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, silindirik kesitte, geniş hacim aralığında, üstten - alttan dolum yapılabilen, LGBF tank kodu ve hiyerarşisine uygun ADR Sınıf-3' teki tehlikeli maddeleri tek veya beş bölmeye kadar taşıyabilen, tahrikli ve akarına boşaltım yapabilen 26 bin LT taşıma kapasitesi ile kamyon üreticilerinin üst yapı talimatlarına ve farklı konfigürasyondaki kamyon şasilerine uygun tasarımıyla Kamyon Üstü Silindirik Tanker ürünü ile fuarda göz doldurdu.

Her türlü talebe cevap veren geniş ürün gamı ile ADR'li Tanker, Bitüm Tanker, LPG Tanker ve daha birçok ürünün muayenesinde hızlı çözüm noktası olduğunu kanıtlayan OKT Trailer; servis alanında sertifikalı uzman kadrosu ve mühendislik tecrübesi ile marka ayrımı gözetmeksizin tamirat ve tadilat işlemlerinin yasal mevzuatlara uygun yapılmasında 7/24 kesintisiz hizmeti, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılaması konusundaki uzmanlığı ile fuarda sadece ürünlerini değil hizmet kalitesini de ziyaretçilerine aktardı. - AYDIN

OKT Trailer Güvenli Hafifliği enerji sektörü ile buluşturdu
OKT Trailer Güvenli Hafifliği enerji sektörü ile buluşturdu
OKT Trailer Güvenli Hafifliği enerji sektörü ile buluşturdu

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Akaryakıt, Petrol, Tanker, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKT Trailer 'Güvenli Hafifliği' enerji sektörü ile buluşturdu - Son Dakika


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