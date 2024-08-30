Okulların açılmasına günler kala alışveriş hareketliliği sürüyor

Ekonomi

Okulların açılmasına günler kala hem onlinede hem de mağazalarda alışveriş hareketliliği sürüyor. En çok satılan ürünler arasında, defter, kalem, silgi, okul çantası gibi kırtasiye malzemeleri yer alırken, notebook ve tablet alımları da artıyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2023'te e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak, 1,85 trilyon liraya ulaştığını bildirdi. Bu yılki e-ticaret hacminin ise yıl sonunda 3,4 trilyon lira olmasının öngörüldüğünü söyleyen Çevikoğlu, "E-ticaret hacminde her yıl ivmelenerek giden artışın bu yıl sonunda ikiye katlanmasını ve dolayısıyla bunun tüm sektörlere yansımasını bekliyoruz." dedi.

Çevikoğlu, e-ticarete olan ilginin okul alışverişinde de kendisini gösterdiğini kaydederek, "Okulların açılmasına sayılı günler kala, ailelerin okul alışverişinde bir artış ve geçtiğimiz yıllara nazaran bu alışverişin artık daha fazla e-ticaret platformlarından yapıldığını görüyoruz. Yine e-ticaret platformları üzerinden en çok satılan ürünler arasında, defter, kalem, silgi, okul çantası gibi kırtasiye malzemeleri geliyor. Aynı şekilde, aileler çocuklarının okul üniforması dışındaki okul kıyafeti ihtiyaçlarını da e-ticaret platformları üzerinden karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Okul alışverişinde fiyatların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 56 artış gösterdiğini dile getiren Çevikoğlu, "Bu yıl için önümüzdeki 15 günlük süreçte, kırtasiye ürünlerinde yaklaşık 10 milyar liralık e-ticaret alışverişi bekliyoruz." diye konuştu.

"Notebook, tablet, yazıcı, monitör, modem gibi ürünlerin satışlarının artacağını öngörüyoruz"

MediaMarkt Türkiye Kategori Direktörü Hakkı Orhun ise okulların açıldığı dönemin sektör için alışveriş hareketliliğinin yaşandığı ve satışların arttığı önemli zamanların arasında yer aldığını ifade etti.

Her yıl okulların açıldığı dönemde notebook ve tablet alımlarının arttığını belirten Orhun, "Buna ek olarak, internet üzerindeki kaynaklara hızlı erişim sağlayarak ödev ve araştırma yapmak amacıyla internet bağlantılarını güçlendirmek için modem ve router gibi ürünlerin satışları da bu dönemde artış gösteriyor. Sunumların ve ödevlerin çıktılarını almak, belge yazdırmak için de yazıcı talebinin arttığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Orhun, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bilişim teknolojileri grubunda notebook, tablet, yazıcı, monitör, modem ve router gibi ürünlerin satışlarının artacağını öngördüklerini kaydederek, "Bunun yanı sıra küçük yaş grupları için çocuk saatleri, daha büyük yaş grubundaki öğrenciler için ise akıllı telefon ve bu telefonlarla birlikte kullanmak üzere akıllı saat ve kulaklıkların satışlarının da bir miktar artmasını bekliyoruz." dedi.

Okulların açılış döneminde tost makinesi, çay makinesi gibi ürünlerin de satışlarında artış beklediklerini söyleyen Orhun sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca, eğitim görmek için gittikleri şehirlerde yeni eve taşınan üniversite öğrencileri, tayin/şehir değişiklikleri gibi sebeplerle yapılan ev taşımaları ve tatilden eve dönüşle birlikte evde daha fazla zaman geçirilmesi nedeniyle çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, ütü ve elektrikli süpürge gibi dayanıklı tüketim grubu ve küçük ev aleti ürünlerinin satışlarının da kısmen arttığını görüyoruz."