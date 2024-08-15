Okullar Açılmasına Sayılı Gün Kala Antalya'da Kırtasiyeler Denetleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Okullar Açılmasına Sayılı Gün Kala Antalya'da Kırtasiyeler Denetleniyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Antalya'da kırtasiyelerde denetimler gerçekleştiriyor. 10 ilde başlatılan denetimler kapsamında Antalya Ticaret İl Müdürlüğü de şehirdeki kırtasiyelerde denetleme çalışmalarında bulundu.

15.08.2024 23:23
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Okullar açılmasına sayılı gün kala Antalya'da kırtasiyeler denetleniyor

10 ilde eş zamanlı olarak tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler düzenliyor

ANTALYA - Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere ülke çapında denetimler gerçekleştiriyor. 10 ilde başlatılan denetimler kapsamında Antalya Ticaret İl Müdürlüğü de şehirdeki kırtasiyelerde denetleme çalışmalarında bulundu. Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, velilerin alışveriş sırasında şüphelendiği her durumu il müdürlüğüne bildirebileceklerini söyledi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı 10 ilde eş zamanlı olarak tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler düzenliyor. Antalya'da yürütülen çalışmalar kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bir kırtasiyede sağlığı olumsuz etkileyebilecek ürünler ve fiyat etiketleri hakkında denetimde bulundu. Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, perakende satılan her şeyin denetleneceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Fiyat etiketi var mı, kasa fiyatına uyuyor mu bunlara bakıyoruz, ayrıca ürün güvenliği denetmenlerimiz burada ürünlerin insan sağlığına uygun olup olmadığını denetliyor. Perakende satılan her şey denetleniyor, fiyat etiketi olmayan her ürün için 2 bin 200 TL yaptırımımız var."

"Sağlığa zararlı olabilecek ürünler denetleniyor"

Velilerin kırtasiye alışverişlerinde öncelikli olarak, ürünlerin insan sağlığına uygun olup olmadığına ve yaş grubuna bakması gerektiğini ifade eden Halil Özşahan, velilere malzemenin güvenilir olup olmadığını kontrol ettikten sonra fiyata bakmaları yönünde tavsiyede bulundu. Özşahan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızın şüphelendiği bir durumda, konuyu Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmesi gerekiyor. Biz gerekli işlemleri yapacağız. Zincir marketlerin kırtasiye reyonu açılınca, marketlere de denetimlerimiz gerçekleşecek. Denetimler kapsamında, sağlığa zararlı ürünleri Ürün Güvenliği Denetmenlerimiz numune alarak test ortamında denetliyor, ya ürün piyasadan çekiliyor ya da bir cezası var. Geçen sene sağlığa zararlı ürünler tespit edildi. Vatandaşlar bize telefonla ya da maille ulaşabilir, fahiş fiyatla karşılaştıklarında bize bildirsinler, biz de onunla ilgili çalışmamızı yapıp bakanlığa gönderiyoruz."

Kimyasal ürün bulundurmanın cezası 241 bin TL

Sağlığı olumsuz etkileyen kimyasal ürünlerin cezası 241 bin TL olarak belirlenirken, bilgilendirme etiketlerinde uyarı bulundurmamanın cezası 96 bin TL'den başlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Okullar Açılmasına Sayılı Gün Kala Antalya'da Kırtasiyeler Denetleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okullar Açılmasına Sayılı Gün Kala Antalya'da Kırtasiyeler Denetleniyor - Son Dakika
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