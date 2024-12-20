Okuma Kliniği ile Eğlenceli Öğrenme

Ekonomi

Ankara Yenimahalle'deki uluslararası programlı okul Buse Bilim Koleji'nde öğrenciler için okuma kliniği tasarlandı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, klinik, "Başarının anahtarının doğru okumak, okuduğunu doğru anlamaktır." sloganıyla yola çıkarak, okur-yazarlık becerilerinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yetkin olmalarını hedefliyor.

Klinikte üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin desteğiyle eğitim sürecinde oyun temelli etkinliklere ağırlık verilerek, öğrencilerin öğrenirken eğlenmesi sağlandı.

Günlük yaşamla bağlantılı aktivitelerle okuma-yazma, bir öğretme sürecinden çok hayatın bir parçası haline getirildi.

Harflerin seslerini yakalamaya dayalı yöntemlerin yanında, öğrencilerin anlamlı bir şekilde okuma-yazma öğrenmesi hedeflendi. Bu yaklaşımla, 1. sınıf öğrencileri hem özgüven kazandı hem de kendi başarılarının farkına vardı.

Klinik kapsamında gelişimi izlenen okuma becerilerinin başında sesli okuma performansı geliyor.

Anadil becerilerinin öğretiminde PISA ve dünyadaki eğilimlere, bilimsel araştırma sonuçlarına dayalı olarak okur-yazarlık becerilerini üst düzeyde geliştirmek amacında akıcı okumayı geliştirmek ve beyin süzgecinden geçen kelimeleri anlamlandırma hedefiyle öğrencilerin güçlü ve verimli bir başlangıç yapması tasarlanıyor.

Normal okuma-yazma eğitiminden farklı olarak bu metotla, öğrenciler sağlıklı, stressiz pozitif bir öğrenim süreci yaşıyor.

Yeni nesil okuma-yazma teknikleriyle öğretmenler öğrencilerin okuma sürecini birebir takip ederek sadece okumasını değil, okuduğunu anlama ve yorumlamasının da önünü açıyor.

"Öğrenmenin keyifli bir deneyim haline gelmesi sağlandı"

1.sınıf velilerine bu süreçte rehberlik rolü verildi ve çocukların öğrenme motivasyonlarını desteklemeleriyle az ödev, stressiz ve ezbersiz şekilde öğrenmenin önü açıldı.

Velilerin aşırı bir yük altına girmemesi, sürecin kolay ve sürdürülebilir olmasıyla birlikte ödevler, öğrencileri yormayacak şekilde planlanarak öğrenmenin keyifli bir deneyim haline gelmesi sağlandı.

Kolejde öğrenciler kantinin olmadığı bir okul ortamında, doğal gıdalarla, öğrencilerin vücut ve zihin sağlığına odaklanarak başarı tablosuna bir bütün olarak bakıldı.

Açık hava sınıfları ve bol oksijenli ağaçlarla dolu okul bahçesinde, öğrencilere dinamik ortam sunuldu.

Ayrıca, okuma-yazmanın yanı sıra robotik kodlama, ve yabancı dil, sanat, spor gibi diğer alanlarda da öğrencilere destek sunularak, dengeli bir gelişim hedeflendi.

Eğitimde sadece okuma-yazmaya odaklanılmadı, çocukların farklı alanlardaki potansiyellerini keşfetmeleri ve kendilerini tanımaları sağlandı. İlkokulun temelini oluşturacak olan ilk döneme başlayan tüm öğrenciler için süreç kolay, akıcı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu.