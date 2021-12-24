Üye Girişi
Ölçü aletlerinin 2022 yılı muayene ve damgalama ücretleri belirlendi - Son Dakika

Ölçü aletlerinin 2022 yılı muayene ve damgalama ücretleri belirlendi

24.12.2021 08:47
Ölçü aletlerinin 2022 yılı muayene ve damgalama ücretleri belirlendi

Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi.

Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden 2022 yılında alınacak muayene ve damgalama ücretleri belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için metresine göre 1,4 lira ila 1,9 lira, hacim ölçekleri için 1,6 lira ila 64,6 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 3,1 lira ile 121,4 lira olarak uygulanacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 960,9 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 55,8 lira ile 2127,6 lira aralığında uygulanacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 419,8 lira ile 699,6 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz konu su ücret 750 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 30 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 21,1 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletlerinde tutar 16,4 lira ile 24,6 lira arasında uygulanacak.

Muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 16,4 lira ile 133,3 lira, su sayaçları için anma debisine göre 3,1 lira ile 18,1 lira, elektrik sayaçları için ise 9,3 lira ile 72 lira arasında değişecek.

Taksimetreler 112 liraya, naklimetreler de 34,3 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga ücretleri 94,1 lira ile 251 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene ücreti 139,6 lira olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 1577,7 lira, saha harici muayene için 901,5 lira alınacak.

Gazete, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ölçü aletlerinin 2022 yılı muayene ve damgalama ücretleri belirlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı         
08:11
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı         
18:16
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10

Son Dakika Haberleri
08:34 Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı
08:28 Bugün hava nasıl olacak? İşte haftanın son gününde Türkiye
08:23 Fuhuş çeteleri masaj salonları maskesinden vazgeçmiyor! İzmir ve Aydın'da baskınlar yapıldı
08:19 Çocuğunuz interneti en çok ne için kullanıyor? TÜİK açıkladı, işte o veriler
08:12 8 ilde eğitime kar engeli
08:10 İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı
07:46 Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak
07:44 Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından rahatsız oluyorum" tavrına, HDP'den tepki: Kürdü nasıl kabullenecek?
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu
00:23 Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 08:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Ölçü aletlerinin 2022 yılı muayene ve damgalama ücretleri belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement