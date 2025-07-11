Olimpos\'ta Turizm Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'nın doğal ve tarihi cazibe merkezlerinden biri olan Olimpos bölgesinde, turizm güvenliğinin daha da etkin sağlanması ve sürdürülebilir turizm kapsamında düzenlenen Olimpos Güvenlik Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Olimpos bölgesinde faaliyet gösteren esnafların talepleri, emniyet ve asayiş hizmetleri ile turizm güvenliğinin daha da etkin bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar, başta orman yangınları olmak üzere yangınlara karşı alınan önlemler, gıda güvenliği, kaçak ve sahte alkole karşı uygulanan tedbirler ile turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Güvenli turizm en hassas noktalarımızdan birisidir

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, turizm güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Güvenlik, tüm kamu hizmetlerinin temelinde yer alır; çünkü her şeyin başı huzurdur. Olimpos bölgesi, Antalya'mızın en önemli ve en değerli turizm merkezlerinden birisi. Bölgemize gelen misafirlerimizin kendilerini her açıdan güvende hissetmeleri de bizim en önemli önceliğimizdir. Bu nedenle, gerekli tüm tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaktayız" dedi.

"Huzuru bozacak kişi ya da gruplara asla izin vermeyiz"

Bölgede, seyyar satıcılardan usulsüz işlere kadar hiçbir uygunsuz faaliyete kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirten Vali Şahin, "Belediyelerimiz, zabıta ekiplerimiz ve jandarmamızla birlikte kararlı bir şekilde çalışarak, işletme ruhsatı ve vergi levhası ile yasal olarak faaliyet gösteren esnaflarımıza karşı haksız rekabete yol açanlara asla göz yummayacağız. Kanunlar, nasıl ki ülkemizin her köşesinde geçerliyse, burada da eksiksiz şekilde uygulanır ve bu uygulamaların güvencesi biziz. Huzuru bozacak kişi ya da gruplara asla izin vermeyiz. Bu kurallara uymayanlar, karşılarında devletimizi ve güvenlik güçlerini bulacak" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, karşılıklı soru-cevaplarla devam etti. - ANTALYA