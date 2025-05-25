Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek

Ramazan Çiçek:

Burdan bende satıcı Olarak bakana sesleniyorum özelikle bayan müşteriler bizden bir üründen 4 rengini de alıyor 1 tanesini beğeniyor diyer 3 tanesini iade ediyor ayrıca ürünü 14 iade etme süresi var diye 13 gün iade oluşturuyor iade süresinin 7 gün olmasını da avantajlı görüp ürünü 5 6 gün iade olarak gönderiyor şimdi bakan beye diyorum ki benim 20 gün malımı rehin alıp bana gönderen kişiden neden hesap sormuyor da hep satıcıdan soruyor önce bı onu cevaplasın