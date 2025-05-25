Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek

Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek
25.05.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre online alışverişlerde iade kargo ücreti tüketiciden değil, satıcıdan alınacak.

Ticaret Bakanlığı, e-Ticaret'e yönelik bir düzenleme yaptı. Resmî Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, online alışverişlerde ürünün iadesinde kargo ücreti tüketiciden değil, satıcıdan alınacak.

TÜKETİCİ MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAYACAK

Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi hâlinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamayacak.

SATICI MALIN TÜKETİCİDEN ALINMASINI SAĞLAYACAK

İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlü olacak.

CEP TELEFONU, AKILLI SAATTE YENİ DÖNEM

Öte yandan mevcut düzenlemede online alışverişlerde cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi bazı elektronik ürünlerde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici cayma hakkı kullanamıyordu. Yapılan değişiklikle cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerde de tüketici cayma hakkı kullanılabilecek.

1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ayrıca parasal sınırlar dâhilindeki anlaşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce ara bulucuya başvurulması gerektiğine dair bilgi, satış öncesinde sunulan ön bilgilendirme formunda açıkça yer alacak. Böylece tüketiciler, anlaşmazlık durumunda izlemesi gereken yolları önceden öğrenmiş olacak. Yeni yönetmelikte yer alan hükümler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Çiçek:
    Burdan bende satıcı Olarak bakana sesleniyorum özelikle bayan müşteriler bizden bir üründen 4 rengini de alıyor 1 tanesini beğeniyor diyer 3 tanesini iade ediyor ayrıca ürünü 14 iade etme süresi var diye 13 gün iade oluşturuyor iade süresinin 7 gün olmasını da avantajlı görüp ürünü 5 6 gün iade olarak gönderiyor şimdi bakan beye diyorum ki benim 20 gün malımı rehin alıp bana gönderen kişiden neden hesap sormuyor da hep satıcıdan soruyor önce bı onu cevaplasın 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

09:09
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
08:45
AK Parti MKYK’sı toplanıyor Gözler Erdoğan’ın vereceği mesajda
AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda
10:19
Balık yerine angus kıyıya vurdu
Balık yerine angus kıyıya vurdu
10:16
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
08:50
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 11:23:55. #7.12#
SON DAKİKA: Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.