ÖNSİAD'ın 5'inci Olağan Kongresi yapıldı, Ekrem Kap başkan oldu - Son Dakika
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Ekonomi

ÖNSİAD'ın 5'inci Olağan Kongresi yapıldı, Ekrem Kap başkan oldu

ÖNSİAD\'ın 5\'inci Olağan Kongresi yapıldı, Ekrem Kap başkan oldu

Önder Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ÖNSİAD), İstanbul'da 5'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

22.10.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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Önder Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ÖNSİAD), İstanbul'da 5'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Ekrem Kap ÖNSİAD başkanı oldu.

Önder Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin 5'inci Olağan Kongresi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul milletvekilleri, İstanbul ilçe belediye başkanları, üst düzey bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. ÖNSİAD Genel Kurulu'nda başkan olan Ekrem Kap, yeni dönem mottolarını, hedeflerini ve vizyonlarını açıkladı. "Tartışma ayrışma değildir" diyen Kap, sektördeki ara elaman sıkıntısına dikkat çekerek "Nihai hedefimiz ÖNSİAD Meslek Lisesi'ni kurmaktır" dedi. Genel kurulda başkanlığa seçilen Ekrem Kap, eski ve yeni yönetimlerle el ele kol kola olacaklarının altını çizdi. Aralarına yeni katılanların olduğunu ancak özverili çalışmaları ile öne çıktıklarını ifade eden Kap, yöne dönem hedef, motto, misyon ve vizyonlarını anlattı.

ÖNSİAD Yönetim Kurulu'dan şu açıklama yapıldı:

"Mental yorgunluk var"

"Türkiye çok hızlı büyüyor ancak geldiğimiz noktada ciddi bir yorgunluk oluştu. 2000 yılından bugüne koşturmamız sonucu çok güzel bir yere geldik ama geldiğimiz noktada arayış içinde olduğumuzu görüyorum. Yeni bir hamle için yeni adımlar atılması gerekir zira bu büyümeye rağmen dünyadan aldığımız pay aynı oranda büyümüyor.

"Felsefe oluşturmalıyız "

Felsefesi olmayan kişinin de kurumun da devletin de rüzgarda savrulan yapraktan farkı olmaz. ÖNSİAD olarak bir felsefe eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir felsefe oluşturmalıyız ki nereye gidersek gidelim peşimizden gelsin. İşte biz felsefemizi üç başlıkta topladık; En iyisi olacağız, En iyisini yapacağız, En iyi yerde olacağız. Bu felsefeyle yola çıktığımızda hiç durmayacak hep çabalayacağız

"Olgunluk süreci"

Hedefler, misyon, vizyon söz konusu. Burada da yeni süreci olgunluk süreci olarak değerlendiriyoruz. Bu sürece gelene kadar eskisi ve yenisiyle bir bütün hareket edecek ve bunun yeni sürece katkısını birlikte göreceğiz. Dünyada ilk on ekonomi arasına girmek isteğimizi zaten devletimiz manifesto olarak ortaya koydu. Biz bu vizyona uygun olarak çalışmalarımızı üniversitelerle, STK'larla, özellikle meslek liseleriyle birlikte geliştirerek ileriye götürmek istiyoruz. Olgunluk döneminin bir ifadesi olarak biz üniversiteler ve diğer kurumlarla maddi hususlarda birliktelik ediyoruz ama geldiğimiz noktada sosyoloji ve psikoloji alanlarındaki uzmanlarımızı da bu işe dahil etmemiz gerekiyor.

"Üç yıllık hedeflerimiz"

Üye sayımızı üç yılda üç bin üye daha ilave etmek. 81 ildeki yapılanmamızı tamamlayıp dünyanın bizim için stratejik olarak gördüğümüz 15 ülkesinde de temsilcilik kurmak. Meslek okulları bizim için çok önemli meslek okullarıyla irtibatlı olacağız. En azından bölümlerde destek verecek, yeni bölüm açılmasına öncülük edeceğiz.

"Fikrimizi ortaya koyacağız"

Üç mottomuz var bir tanesi tartışma ayrışma değildir. En büyük eksiklerimizden biri bu. Toplumsal mantaliteyi değiştirmek anlamında tartışma ayrışma değildir diyoruz ve kendi kurullarımızda öyle tartışacağız ki dışarıdan gelen kavga ediyor sanacak ancak öyle bir kol kola çıkacağız ki dışarıya diyecekler ki bunlara top atsanız yıkılmazlar. Masaya kendimizi değil fikrimizi koyacağız.

"Ortak dert: Ara eleman"

Sektör ayrımı yapmadan herkesin ciddi problemi; uzman, sadık, istikrarlı eleman eksikliği. Bunun karşılığı meslek lisesi mezunları. Bizim mottomuz 'meslek liseleri candır' olacak. Dikey eğitim aidiyeti çok zayıf üniversite mezunu arkadaşlarımızın çıkmasına neden oldu. Biz nihai hedef olarak ÖNSİAD Meslek Lisesi kuracağız. Bir diğer kanayan yaramız; şirket bölünmeleri. İki arkadaş, abi kardeş yüksek motivasyonla şirket kuruyor, şirketi büyütüyorlar, belli bir noktaya geliniyor ancak felsefe ve kurumsallaşma eksikliğinden dolayı bölünme yaşanıyor. Bu da global anlamda ülkemize zarar veriyor. Sermayeyi böldürtmeyeceğiz diye bir mottomuz olacak bu yeni dönemde. Yine ARGE'ye yatırım yapılmasını sağlayacağız. Bina değil bilgiye yatırım yapılmalı.

"Anayasa yarın değil şimdi"

Bizim bu süreçte aslında bütün bu meselelerin anası olan anayasa konusunda düşüncemiz var. Türkiye'nin geldiği noktada iktidarı, muhalefetiyle beraber olup bir şekilde birlikte anayasa yapmaya artık uygun hale geldiğini bunun dün yapılması gerektiğini ama bugün yapılmazsa yarının çok geç olduğunu ısrarla söyleyeceğiz.

Yeni yönetim kurulu seçimi

Faaliyet Raporu okunmuş ve ibra edilmiştir. Mali Rapor okunmuş ve ibra edilmiştir. Kongremizde yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim kurulumuz belirlenmiştir. Kongre sonrasında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısı ile Başkanlığa Ekrem Kap seçilmiştir. Yeni dönem için stratejik hedefler ve iş planları onaylanmıştır.

ÖNSİAD olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma misyonumuzu sürdürmeye kararlıyız. Alınan kararların hayata geçirilmesi için tüm üyelerimizin desteği ve iş birliği büyük önem taşımaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÖNSİAD'ın 5'inci Olağan Kongresi yapıldı, Ekrem Kap başkan oldu - Son Dakika

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