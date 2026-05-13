OPEC Petrol Üretimi Nisan'da Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OPEC Petrol Üretimi Nisan'da Düştü

13.05.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OPEC'in günlük petrol üretimi Nisan'da 1.7 milyon varil azalarak 18.9 milyon varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle nisanda önceki aya göre 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en büyük düşüş Suudi Arabistan ve Kuveyt'te oldu. Günlük üretim Suudi Arabistan'da 958 bin varil azalarak 6 milyon 768 bin varile, Kuveyt'te 561 bin varil azalışla 600 bin varile geriledi.

Irak'ta günlük petrol üretimi 291 bin varil azalarak 1 milyon 389 bin varile gerilerken, İran'da üretim 211 bin varil düşüşle 2 milyon 854 bin varile indi.

Bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Venezuela'da ise üretimde artış kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük üretim 131 bin varil artarak 2 milyon 23 bin varile yükselirken, Libya'da günlük üretim 55 bin varil artışla 1 milyon 307 bin varile ulaştı. Venezuela'da ise günlük üretim 46 bin varil artarak 1 milyon 31 bin varile yükseldi.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, nisanda önceki aya göre 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile indi.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi de aynı dönemde 1 milyon 740 bin varil azalarak 33 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, talep tahminini korudu

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi.

Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 200 bin varil artarak 106 milyon 330 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 60 bin varil artışla 60 milyon 270 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 110 bin varil artışla 46 milyon 60 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 540 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 870 bin varil olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC Petrol Üretimi Nisan'da Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:12. #7.13#
SON DAKİKA: OPEC Petrol Üretimi Nisan'da Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.