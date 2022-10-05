Benzin ve motorine bir zam daha! Dün de fiyat artışı yaşanmıştı - Son Dakika
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Benzin ve motorine bir zam daha! Dün de fiyat artışı yaşanmıştı

05.10.2022 09:46

Haftaya 2,55 yükselişle başlayan petrol fiyatları araç pompalarına yansımış, 5 Ekim'den geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 lira zam yapılmıştı. 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 74 kuruş, motorin grubunda 1,39 lira daha fiyat artışı bekleniyor.

Bugün yapılacak olan OPEC toplantısından arz kesintisi kararı çıkacağına kesin gözü ile bakılırken petrol ve motorine ardı ardına zamlar geldi. Dün gece gelen zamlara yenilerinin ekleneceği bilgisi öğrenildi.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE!

Geçtiğimiz gün yapılan zamların etkisi henüz geçmemişken, bu geceden itibaren yeniden zam geleceği haberi araç sahiplerini üzdü. Bu haftanın ilk işlem gününe 2,50 yükselişle başlayan brent petrol fiyatları 90 doların üzerine çıktı. Bugün itibari ile OPEC+'in toplantısında arz kesintisi kararı alınacağına dair beklenti enerji piyasalarını alt üst etti. Diğer yandan ABD'den gelen bir haber petrole gelen zamları destekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını ilan etti.

DÜNYADA YÜKSELEN PETROL FİYATLARI POMPAYA YANSIDI

Yaşanan bu gelişmeler yurtiçinde benzin ve motorin fiyatlarına direkt olarak etki etti. Geçtiğimiz akşam benzine 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL zam geldi. Bu zamların ardından 6 Ekim tarihinde geçerli olacağı ifade edilen yeni bir zam beklentisi var. Buna göre; benzin grubunda 74 kuruş, motorin grubunda 1,39 TL fiyat artışı bekleniyor. Otogazda ise 76 kuruş indirim söz konusu olacak.

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Brent Petrol, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Benzin ve motorine bir zam daha! Dün de fiyat artışı yaşanmıştı - Son Dakika
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