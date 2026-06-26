OpenAI Yeni Modelleri Sınırlı Ön İzlemeye Sunuyor - Son Dakika
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OpenAI Yeni Modelleri Sınırlı Ön İzlemeye Sunuyor

26.06.2026 22:24
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OpenAI, üç yeni yapay zeka modelini sınırlı bir gruba ön izlemeye sunacağını duyurdu.

Yapay zeka şirketi OpenAI, ABD hükümetinin talebi üzerine, üç yeni yapay zeka modelini gelecek haftalarda genel kullanıma sunmadan önce "küçük bir grup güvenilir ortak" ile sınırlı bir ön izleme süreci başlatacağını duyurdu.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-5.6 yapay zeka model serisinin ilk aşamada sınırlı ön izlemeye açılacağı bildirildi.

Yeni serinin "amiral gemisi" modelinin "Sol" olduğu belirtilen açıklamada, "Terra"nın günlük kullanıma yönelik dengeli bir model, "Luna"nın ise hızlı ve uygun maliyetli bir model olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Sol" modelinin bugüne kadarki en güçlü güvenlik altyapısıyla kullanıma sunulacağı, daha yüksek riskli faaliyetlere, hassas siber güvenlik taleplerine ve tekrarlanan kötüye kullanıma karşı korumaların güçlendirildiği kaydedildi.

Üç yeni modelin gelecek haftalarda genel kullanıma sunulmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "ABD hükümetiyle devam eden temaslarımız kapsamında, bugünkü duyurudan önce planlarımızı ve modellerin kabiliyetlerini önceden paylaştık. Onların talebi üzerine, modelleri daha geniş çapta kullanıma sunmadan önce, katılım bilgisi hükümetle de paylaşılan küçük bir grup güvenilir ortakla sınırlı bir ön izleme süreci başlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ön izleme sürecinde, daha geniş erişime hazırlanırken testlerin sürdürüleceği ve iş ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

Bu tür bir hükümet erişim sürecinin uzun vadede standart uygulama haline gelmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu durumun ihtiyaç duyan kullanıcıların, geliştiricilerin, işletmelerin, siber savunmacıların ve küresel iş ortaklarının en iyi araçlara erişimini engellediği vurgulandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OpenAI Yeni Modelleri Sınırlı Ön İzlemeye Sunuyor - Son Dakika

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