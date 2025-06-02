OPET, Akaryakıt Sektöründe Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

OPET, Akaryakıt Sektöründe Büyümeye Devam Ediyor

02.06.2025 11:39
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OPET, 2025 ilk çeyrek verilerine göre Türkiye akaryakıt pazarında en hızlı büyüyen marka oldu.

OPET, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye akaryakıt dağıtım sektöründeki en büyük üç marka arasında en çok büyüyen şirket oldu.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt dağıtım sektöründe geçen yıl sektörün üzerinde büyüme performansı yakalayan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde de ilk üç firma arasında pazar payını artıran tek marka olarak öne çıktı.

Şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerine göre, ocak-mart döneminde en büyük üç dağıtıcı arasında yüzde 20 pazar payı ile en çok büyüyen marka olarak dikkat çekti.

Ayrıca, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan, 2025 yılına ilişkin "Türkiye 125-Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları" raporunda, sektöre kazandırdığı, "ilkler, tekler ve enler" ile öne çıkan OPET, "Türkiye'nin En Güçlü Markaları" listesinde enerji sektörünün birincisi olurken, Türkiye'nin En Güçlü 5'inci markası seçildi.

Brand Finance'in "Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları" raporuna göre de "En Değerli İlk 125" listesinde 23'üncü sırada yer alan OPET'in marka değeri bir önceki yıla göre genel ortalamanın üzerinde bir yükselişle yüzde 39,5 arttı ve 154 milyon dolar olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, EPDK'nin yayınladığı ocak-mart 2025 verilerine göre benzin ve motorin perakende satışlarında sektör bir önceki yıla göre yüzde 8 büyürken, OPET olarak yüzde 12 büyüdüklerini aktardı.

Kahramanzade, bu sonuçlarla en büyük 3 dağıtıcı arasında yüzde 20 pazar payı ile en fazla büyüyen ve pazar payını artıran tek firma olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti

"Öte yandan, OPET'in başarısı sadece rakamların değil aynı zamanda sahadaki emeğin, müşteriyle kurduğumuz samimi ilişkinin ve her zaman daha iyisini yapma çabamızın bir yansıması. Bugüne kadar eğitimden çevreye, kadın istihdamından ülkemizin kültürel mirasının korunmasına kadar uzanan sosyal sorumluluk projelerimizle tüketicinin aşkla bağlandığı markayız. 25'inci yılını kutladığımız Temiz Tuvalet Kampanyası, OPET'in toplumsal fayda yaratma anlayışının simge projelerinden biri olarak sektördeki algımızı farklı bir noktaya taşıması açısından bizim için çok değerli."

Topluma değer katan sosyal projelerin yanı sıra müşteri deneyimini odağa alan dijitalleşme çalışmalarının da bu başarıya katkı sağladığını belirten Kahramanzade, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda devreye aldığımız dijital ödeme çözümümüz Opet Pay ile müşterilerimize daha hızlı, kolay ve temassız bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Ticari müşterilerimize özel olarak geliştirdiğimiz yeni sadakat programımız OPET Pro+ ile de farklı iş modellerine göre özelleştirilebilen çözümler ile iş ortaklarımızla bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Yine Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj malzemeleriyle sistemin kurulumundan mobil montaj seçeneğine kadar her aşamada müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Tüm bu çalışmalar, OPET'in yalnızca güçlü bir marka olmakla kalmayıp, aynı zamanda yenilikçi, güvenilir ve topluma değer katan bir marka olma vizyonunun da altını çiziyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPET, Akaryakıt Sektöründe Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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