OPET Tarihe Saygı Projesi dijital ortama taşındı

OPET Tarihe Saygı Projesi'nin "Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik" sergisi üç boyutlu bir çalışmayla dijital ortama taşındı.

Şirketin açıklamasına göre, OPET Tarihe Saygı Projesi kapsamındaki Çıplak Köyü'ndeki dönüşümün hikayesi, "Paylaşıkça Çoğalan Zenginlik! Çanakkale'nin Kültür Mirası: Gelibolu'dan Troya'ya OPET Tarihe Saygı Projesi" sergisi çatısı altında Troya Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Tarihe Saygı Projesi'nin 15 yıllık serüvenine ışık tutan sergi, yerinde ziyaret edemeyenler için üç boyutlu bir çalışmayla dijital ortama taşındı.

Sergi, www.opet.com.tr üzerinden sergiyi gezebilecek.

Öte yandan, şehirlerin dijital turlarla gezilmesine imkan veren yeni nesil bir rehber olan PİRİ uygulamasına, Gelibolu Yarımadası'ndan başlayan ve Troya'ya uzanan Tarihe Saygı rotası eklendi.

Tarihe Saygı Projesi'ne özel olarak hazırlanan rotada projeyle ilintili 27 durak bulunuyor. Tüm duraklar opera sanatçısı ve oyuncu Cihan Ayhan'ın anlatımıyla dinleyicilere sunuluyor.