Oppo Find X5 serisini tanıttı - Son Dakika

Oppo, bugüne kadar marka tarafından geliştirilen en güçlü amiral gemisi Find X5 serisini, çevrim içi olarak düzenlediği global etkinlikte tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Find X5 serisinin, özellikleri arasında, gece video kaydını başarıyla gerçekleştiren özel görüntüleme çözümü Nöral İşlem Birimi bulunuyor. Söz konusu teknoloji, amiral gemisi ikili IMX766 kamera sistemi ve Supervooc Hızlı Şarj teknolojisiyle birlikte geliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oppo Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, OPPO Find X5 serisiyle ilgili olarak "Find X serisini estetik ve sunduğu yetenekler açısından yepyeni bir seviyeye yükselten Find X5 serisi, tasarım, görüntüleme, pil teknolojisi ve performans açısından mobil deneyimin sınırlarını yeniden belirliyor. Bu seri, Find X3 serisini tüketiciler ve eleştirmenlerin favorisi haline getiren DNA üzerine inşa edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, Oppo, gece çekimlerinin ayrıntılarını gün yüzüne çıkaran özel bir görüntüleme NPU teknolojisi olan MariSilicon X'i geliştirdi. En iyi görüntüleme performansı için 6 nanometrelik bir işlemciyle geliştirilen MariSilicon X aynı zamanda Oppo Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ileri düzey yapay zeka destekli gürültü azaltma (AINR) algoritmasını da sunuyor.

Geliştirilen çözümler sayesinde, çekilen gece videolarının çözünürlüğünde dört kat iyileştirme, daha az gren ve üstün renk kalitesi sunuluyor. Böylece Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ilk kez 4K Ultra Gece videolarının her karesi daha net kaydediliyor. Geniş ve ultra geniş açılı kameraların her ikisi de Sony'nin gelişmiş 50MP IMX766 amiral gemisi sensörlerine sahip.

Find X5 Pro'nun ön kamerasında kullanılan IMX709 sensörünü özelleştirmek için Sony ile yakın çalışmalar yürüten OPPO, selfie'lerin her zamankinden daha iyi görünmesini sağlamak için ön kameraya MariSilicon X teknolojisini entegre etti.

OPPO Find X5 Pro modeli, kameranın Pro modunda kullanılmak üzere Hasselblad Doğal Renk Kalibrasyonu ve birçok ana filtre sunuyor.

Fütüristik Tasarım

Find X5 Pro, fütüristik bir tasarıma sahip. Akıllı telefonun ultra-sert gerçek seramikten üretilen kasası, inceliği en iyi şekilde yansıtmak için Seramik Beyazı ve Parlak Siyah renklerinde sunuluyor. Kesintisiz seramik arka panel, herhangi bir geleneksel cam panelden iki kat daha güçlü ve ısı dağıtımında iki kat daha etkili. IP68 Sertifikasına sahip Find X5 Pro, sıçramalara, suya ve toza karşı da dayanıklı.

Belirli ışık türlerine çok fazla maruz kalmak uyku kaçırabildiği gibi göz yorgunluğuna da neden olabiliyor. Bu nedenle OPPO, farklı aydınlatma koşullarında göz bebeğinin kendini ayarlama hızını yakalamak adına Find X5 Pro'da 8192 farklı ekran parlaklığı kısma seviyesini mümkün kılıyor. Bunun sonucunda, daha konforlu bir ekran deneyimi ile bir akıllı telefonda bulunan en gelişmiş göz bakımı sunuluyor.

En güçlü Oppo amiral gemisi

Yeni nesil, çok çekirdekli Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden gücünü alan Find X5 Pro, en zorlayıcı oyunların ve uygulamaların bile üstesinden gelecek şekilde güçlendirildi. Kompakt 4nm'lik üretimle geliştirilen ve Qualcomm'un 2022 yılı amiral gemisi çözümü olan entegre GPU, yüzde 30 daha yüksek performans sunarken gelişmiş yapay zeka özelliklerine ek olarak önceki nesle göre yüzde 25 daha fazla güç verimliliği sağlıyor.

Oppo, Find X5 Pro'da pil ömrünü artıran ve pil seviyesini yükselten güç yönetimi özelliklerini iki katına çıkardı. 5000 mAh çift hücreli büyük pil, Find X3 Pro'ya kıyasla yüzde 11'den fazla kapasite artışı sağlıyor. Find X5 Pro ayrıca, optimum pil ömrünü daha uzun süre koruyan Pil Sağlığı Motoruna/ Battery Health Engine sahip. 1600'e kadar şarj döngüsüne imkan tanıyan bu özellik, sektördeki pil ömrü standardının neredeyse iki katı koruma sağlıyor.

ColorOS 12.1

ColorOS 12.1, Google'ın Android 12 işletim sistemiyle kullanıldığında Google Play Store'a ve buradaki 3 milyondan fazla uygulamaya tam erişim sağlarken ilgi çekici deneyimleri ve sınıfının lideri gizlilik özelliklerini de kullanıcılara sunuyor.

Kişisel veya işle ilgili verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, ColorOS'un en önemli önceliği ve ana odak noktası oldu. OPPO bu çerçevede ISO, ePrivacy ve TrustArc gibi üçüncü taraf kuruluşlarla çalıştı ve Kasım 2021'de Find X3 Pro modeli, MDfPP ortak kriterler sertifikası alan ilk Çinli akıllı telefon oldu.