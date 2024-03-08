Optic World İzmir Fuarı Kapılarını Açtı

İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, kapılarını açtı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Fuar İzmir'deki açılış töreninde konuşan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak, fuarlar aracılığıyla yapılan iş ve ticaret hacmin boyutunun milyarlarca dolarla ifade edildiğini belirtti.
Uluslararası alanda yerli ve milli markaların oluşturulmasını, bu markaların en üst sıralarda yer almasını amaçladıklarını kaydeden Karaçanak, fuarların işletmelere ürünlerini ve kendilerini müşterilere tanıtma, sektörel gelişmeleri görerek kendi durumlarını gözden geçirme şansı sunduğunu ifade etti.
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de son yıllarda Türkiye'de en fazla güneş gözlüğü ithalatının Çin'den gerçekleştiğini aktararak, "Optik sektörünün ülkemizde yerelleştirilmesi ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması için Türkiye'de güneş gözlüğü üretimini desteklemeli ve yerel markaları hep beraber ön plana çıkarmalıyız. Bu fuarı da bu amaç için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.
Optik ve gözlük sektöründe ulusal ve uluslararası üretici firmayı ağırlayacak Optic World İzmir'de, optik ve güneş gözlüğü çerçeveleri, gözlük camları, kontakt lensler, oftalmolojik cihazlar, gözlük aksesuarları, atölye ve laboratuvarlara yönelik ekipman ve aletler, makine ve hizmetler yer alıyor.
Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olan fuarda farkındalık etkinlikleri, söyleşiler ve sergi de düzenlenecek.
Fuar, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelerde denetimlerini artırdı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde, iş yeri, ürün ve çalışan hijyeni, fiyat, son kullanma tarihi gibi birçok başlıkta denetlemeler yapıldı. Eksiklikleri tespit edilen işletmelere süre verilerek gerekli müeyyideler uygulanacak. Ayrıca taklit ve tağşişe açık ürünlerden numune alınarak analize gönderildi. İstanbul'da 39 ilçede 730 denetçiyle yapılan denetimlerde toplamda 42 milyon 201 bin 969 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, bölgesel korumacılık uygulamaları ve piyasa bölünmeleri gibi sorunları ele almak için daha fazla çaba göstereceklerini ve 2024 yılında birleşik bir iç pazar geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Luo ayrıca, adil rekabetin gözden geçirilmesi, işletmelerin yer değiştirmesi ve faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması için düzenlemeler getirileceğini belirtti. Çin'in uluslararası standardizasyon çalışmalarına da aktif olarak katılacağı ifade edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde dezavantajlı kadınlar devletin açtığı meslek eğitimleri ile kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de iş dünyasında kendilerine kariyer hayalleri kurdu. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde meslek eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde duran kadınları yalnız bırakmadı. ADEM giyim atölyesinde üretilen el emeği göz nuru ürünler ilçedeki rehabilitasyon merkezinde ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda hediye edildi.
Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 'El Emeği Festivali'nde kadınlar ürettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Festival, Atatürk büstü önünde açılan stantlarda her hafta sonu ziyaret edilebilecek.
Çin'de uzun süredir faaliyet gösteren yabancı şirketlerin CEO'ları, Çin'in 2024 yılı için belirlediği yüzde 5 civarındaki GSYİH büyüme hedefinin olumlu sinyaller gönderdiğini ve bu hedefe ulaşmak için birden fazla büyüme faktörü bulunduğunu belirtti. Ulusal hükümetin iş yapmayı kolaylaştırmak, inovasyonu teşvik etmek ve yaşam kalitesini arttırmak için güçlü ortaklıklar kurduğu belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kadın Kooperatiflerine ve Mahallelere Makine ve Ekipman Desteği sağladı. Törende kadın kooperatiflerine ve çiftçilere makine ve ekipmanlar teslim edildi. Başkan Ergün, desteklerin devam edeceğini belirtti ve toplamda 390 adet makine ve ekipman desteği sağlandığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerini atlattıktan sonra enflasyonu azalmış, normalleşmiş ve istikrara ulaşmış bir ülke konumuna geleceğini belirtti. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçimde birinci çıktığını ve ekonomik sıkıntıların çözülebileceğini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı. Bakan Kacır, projelerin imza törenine katıldı ve Şebinkarahisar'ın kalkınmasını ve refahını sürdüreceklerini belirtti.
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